Umrla dolgoletna poslanka Mária Pozsonec

Častna občanka občine Lendava

6. april 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 78. letu starosti je umrla nekdanja poslanka madžarske narodne skupnosti Mária Pozsonec. V DZ je bila med letoma 1990 in 2008 izvoljena petkrat.

Vest o smrti so sporočili z Občine Lendava, kjer je bila Mária Pozsonec častna občanka. "S svojim delom in tankočutnostjo za ljudi ter izredno širino in pripadnostjo naši lokalni skupnosti je veliko prispevala k razvoju občine, narodnostnih pravic ter ugledu lokalne skupnosti v Sloveniji in zunaj njenih meja," so zapisali.

"Prizadevala si je za ohranjanje madžarskega jezika, madžarske kulture in vsestranski razvoj madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji. S svojo pozitivno držo in dejanji je veliko prispevala h krepitvi dobro sosedskih odnosov. V svoji dolgoletni politični karieri se je ob narodnosti politiki posvečala predvsem preprostim ljudem, vsakdanjim problemom in izboljšanju kakovosti življenja na obeh straneh državne meje," so še sporočili z lendavske občine.

Rodila se je 16. januarja 1940 v Dolgi vasi in se po šolanju v Subotici odločila za študij madžarske in slovenske književnosti na Pedagoški akademiji v Mariboru, pozneje pa je ob delu študirala tudi na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.

Med letoma 1968 in 1990 je poučevala madžarski in slovenski jezik na osnovnih šolah v Dobrovniku in Lendavi ter na srednji šoli v Lendavi. Leta 1990 je postala poslanka v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Republike Slovenije, od leta 1992 pa v državnem zboru. Manjšino je predstavljala do leta 2008 in v vmesnem času prejela pet mandatov.

Leta 2010 je od takratnega predsednika države Danila Türka dobila red za zasluge pri razvoju madžarske narodnostne skupnosti in za velik prispevek h krepitvi dobrih sosedskih odnosov med Slovenijo in Madžarsko.

Žalna seja na Občini Lendava bo v četrtek, 6. aprila 2017, ob 15.30. Vpis v žalno knjigo bo v četrtek, 6. aprila, od 9. do 15. ure in v petek, 7. aprila, od 9. do 13. ure v dvorani Mestne hiše.

Al. Ma.