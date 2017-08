Uprava Luke Koper ob referendumu opozarja na neskladnost zakona s koncesijsko pogodbo

24. avgust 2017 ob 20:26

Koper - STA

Drugi tir med Koprom in Divačo je nujen, a je zakon o njegovi izgradnji, o katerem bodo volivci odločali na referendumu, v nasprotju s koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo, opozarja uprava Luke Koper. Dodatna taksa za pretovor bo obremenila poslovanje družbe, do teh dodatnih stroškov pa se lahko opredelijo le delničarji, dodaja.

Luka Koper je javna delniška družba, zato vestna uprava ne more sprejemati odločitev glede prevzemanja dodatnih stroškov kot posledice uvedbe dodatne takse za pretovor, ki jo predvideva zakon o drugem tiru. Glede prevzemanja teh stroškov se lahko opredelijo samo delničarji, saj bi šlo za stroške, nad katerimi družba nima niti vpliva niti nadzora niti izdelane ekonomske upravičenosti, so glede sodelovanja v referendumski kampanji za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v Luki.

Luka Koper se sicer zaveda pomena izgradnje drugega tira med Koprom in Divačo, saj je uresničitev njene poslovne strategije odvisna prav od tega, so poudarili ter spomnili, da je prav Luka že pred dvema letoma in pol prva začela opozarjati odgovorne na nujnost začetka gradnje drugega tira.

Kljub temu pa ne morejo mimo dejstva, da je zakon o izgradnji drugega tira po njihovem prepričanju v nasprotju s koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo.

"Poleg tega zakon uvaja dodatno takso za pretovor v pristanišču, ki ne predstavlja splošne dajatve in bi dodatno obremenila poslovanje Luke Koper ter vplivala na sposobnost investiranja Luke Koper v nove pristaniške zmogljivosti, da bodo te generirale dodaten pretovor na drugem tiru," so poudarili in opozorili, da morajo v nasprotju z drugimi terminalisti sami graditi javno pristaniško infrastrukturo.

Pri tem mora razvoj potekati sočasno, tako na področju pristaniške infrastrukture kot tudi na področju železniške infrastrukture, so še opozorili v Luki.

V medijih so se sicer pojavile različne informacije glede stališč predsednika nadzornega sveta Luke Rada Antoloviča. Ta naj bi po informacijah Primorskih novic v zadnjem času pritiskal na upravo, da se Luka dejavno vključi v referendumsko kampanjo in zakon podpre. O tem naj bi nadzorniki odločali na redni seji prihodnji teden. Po pisanju Dnevnika pa je Antolovič zanikal, da bi upravi predlagal vključitev v kampanjo, in dodal, da osebno podpira drugi tir. "Če bo večina nadzornikov za in če bomo o tem razpravljali na seji, bomo podprli angažma Luke Koper, če ne, ga ne bomo," je prvi nadzornik Luke Koper še dodal za Dnevnik.

V Luki neuradnih informacij ne komentirajo, so pa dodali, da nadzorni svet ni sprejel nobenega sklepa, ki bi kakor koli zahteval od uprave družbe, da se opredeli do referenduma o zakonu o izgradnji drugega tira.

