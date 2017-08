Uradni začetek referendumske kampanje: kakšen naj bo drugi tir?

Kot organizatorji so se do četrtka poleg vladnega urada za komuniciranje in Kovačičevega gibanja Davkoplačevalci se ne damo prijavili tudi Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, SMC, NSi, Krščanski socialisti Slovenije - Krekovi socialisti, Stranka enakopravnih dežel, Naprej Slovenija, SD, podjetje 2TDK, Dars in Slovenske železnice, poroča Slovenska tiskovna agencija. Kot je razvidno iz evidence Ajpesa, je transakcijske račune za kampanjo odprl tudi že SDS. Za kampanjo se morajo sicer organizatorji prijaviti do 1. septembra.