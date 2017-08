Mes: Če bo Slovenija imela ustrezno infrastrukturo, bo tovora vedno dovolj

Zmogljivosti se bodo v prihodnjih letih še povečevale

Drugi železniški tir med Divačo in Koprom ima že leto in pol pridobljeno gradbeno dovoljenje. A številni opozarjajo, da ne bo rešil slovenske konkurenčnosti in bi bilo treba veliko več vložiti tudi v progo do Sežane, Ljubljane in naprej do Šentilja.

Samo letos se je tovor na železnici Divača-Koper povečal za 10 odstotkov, pravi generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes, ki podpira gradnjo drugega tira; ta naj bi kapaciteto tovora povečal z zdajšnjih od 15 do17 milijonov ton na 40 milijonov ton na leto. "To pomeni več kot podvojitev vseh kapacitet, kar pomeni, da je treba podvojiti oz. bistveno povečati zmogljivosti tudi v Luki Koper," je pojasnil Mes.

Ali je, kot se je omenjalo, kandidat za prihodnjega predsednika uprave Luke Koper pred skorajšnjo zamenjavo Dragomirja Matića? Mes pravi, da ne. Želi končati velike, zahtevne projekte na SŽ-ju, med njimi ljubljansko Emoniko.

Potrebna bodo nova vlaganja

Kot zagovornika vladnega načrta gradnje drugega tira ga vprašamo, ali ne bo drugi tir, če bo zgrajen čez sedem let, nekonkurenčen in ga bodo s svojim železniškim obvodom prehiteli Italijani in Avstrijci? "Iz severnojadranskih pristanišč, do recimo srednje Evrope, govorimo o območju Dunaja, Prage, Bratislave, Budimpešte, je najhitreje in najceneje čez Slovenijo. Če bo Slovenija imela ustrezno infrastrukturo, ne samo tega tira, potem bo tukaj tovora vedno dovolj in bo vedno ta pot konkurenčnejša od drugih," je dodal.

Konkurenčnejša pomeni hitrejša in cenejša. Res pa je, da bo treba še naprej vlagati v železnice na celotnem ozemlju. "Obnove kar intenzivno potekajo. V zadnjih letih je bilo vloženih že več kot milijardo evrov, v naslednji perspektivi sta predvideni skoraj dve milijardi evrov, tako da so zmogljivosti že bistveno večje, kot so bile, in se bodo še povečale. Zlasti na relaciji od Ljubljane do Maribora," je še povedal.

Od petka naprej bodo železnice, natančneje drugi tir, predmet referendumske kampanje. Poleg trase nove proge in cene projekta bo v ospredju tudi vprašanje, kako in s čigavim načrtom je lahko Slovenija v logističnem pogledu bolj konkurenčna.

