Ustanovljen nov urad, ki bo skrbel za nastanitev in vključitev migranotv

Zakon o tujcih v praksi

2. marec 2017 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je skladno z nedavno sprejetim zakonom o tujcih ustanovila urad za oskrbo migrantov in integracijo. Temeljne naloge novega urada bodo skrb za nastanitev in zdravstveno oskrbo migrantov ter njihovo vključevanje v izobraževanje in delo.

S sprejetim odlokom o ustanovitvi urada je začel teči trimesečni rok za dejansko vzpostavitev in kadrovsko popolnitev urada. Urad pa bo med drugim tudi upravljal azilni dom ter organiziral delovanje in bivanje v domu.

V obrazložitvi predloga novele zakona o tujcih je bilo pojasnjeno, da nujni ukrepi zaščite javnega reda in notranje varnosti države terjajo usmerjeno in nadzorovano delovanje na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Slovenije.

Tudi ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je pred časom dejala, da se na urad prenašajo določene naloge, za katere je trenutno pristojno ministrstvo za notranje zadeve.

L. L.