Cerar Brgleza noče več za podpredsednika SMC-ja. Pogovorila se bosta prihodnji teden.

Razkol zaradi novele zakona o tujcih

Premier in predsednik SMC-ja Miro Cerar je Milana Brgleza pozval k odstopu z mesta podpredsednika stranke. Brglez pravi, da se bosta sešla prihodnji teden in se pogovorila.

V kabinetu predsednika DZ-ja Brgleza so potrdili, da ga je predsednik največje vladne stranke Cerar res pozval k odstopu s podpredsedniškega mesta.

Napetosti v stranki so narasle, potem ko je Brglez nasprotoval sprejetju novele zakona o tujcih, za katero pa Cerar stoji. Cerar ob današnjem neuradnem zasedanju voditeljev držav članic EU-ja na Malti dogajanja ni želel komentirati, dejal je le, da so to "njihova notranja vprašanja, ki jih bodo reševali doma".

Pri Brglezu zatrjujejo, da s položaja podpredsednika SMC-ja ne bo odstopil, ker je soustanovitelj stranke in soavtor njenega programa, sam pa je v kratki izjavi novinarjem danes dejal le: "S predsednikom stranke sva se dogovorila, da zadeve uskladiva oziroma se pogovoriva. Žal nama to do zdaj še ni uspelo, dogovorjena sva, da to narediva prihodnji teden. Mislim, da to v dobro tako države kot same stranke," je poročal Radio Slovenija.



Poslanke in poslanci SMC-ja molčijo. Minister za infrastrukturo iz kvote SMC-ja Peter Gašperšič je presodil, da ne gre za spopad v stranki. Po njegovem mnenju bo ta stvar urejena znotraj stranke. Evropska komisarka Violeta Bulc, tudi iz vrst SMC-ja, pa se v izjavi za medije po srečanju z Gašperšičem ni želela spuščati v notranjepolitična dogajanja.



Koalicija upa, da bodo stvari hitro razrešili

Koalicijski partnerji, ki imajo sicer več izkušenj v politiki in so podobne razprtije v strankah že videli, SMC-ju prepuščajo, da sam zgladi nesoglasja. Vendar v DeSUS-u po besedah vodje poslanske skupine Franca Jurše SMC pozivajo, naj razmere čim prej uredijo, da ne bi vplivale na odnose v koaliciji. Upa pa, da se po nesoglasjih med Brglezom in Cerarjem ne bo nič usodnega zgodilo.

Ko je govor o Cerarju in Brglezu, po besedah vodje poslanske skupine SD-ja Matjaža Hana "zazvonijo vsi alarmi", saj gre vendarle za drugega in tretjega človeka v državi. Zato po njegovem mnenju tudi za državo ni dobro, da tako deluje. "Nekateri pa se gredo, kot kaže, volilno kampanjo. Težke teme niso pomembne, lažje teme pa so zelo popularne," je dodal.

Tako dogajanje v SMC-ju lahko vpliva na marsikaj, je dejal Han v odgovoru na vprašanje, ali lahko vpliva na koalicijo. Meni pa, da je Brglez dovolj moder človek, da se ne bo pustil izsiljevati.

Zakon o tujcih sprožil razkol

Napetosti v stranki so narasle, potem ko je Brglez nasprotoval sprejetju novele zakona o tujcih, ki jo podpira Cerar. Brglez je sicer dalj časa opozarjal na, kot trdi, protiustavno novelo zakona o tujcih in si tudi prizadeval za to, da jo v parlamentarnem postopku popravijo. A s predlogi ni uspel.

Med sprejemanjem zakona je bilo precej napeto tudi med njim in ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar, ki uživa Cerarjevo podporo. Zakon je razdelil ne le koalicijo, ampak tudi poslance SMC-ja, saj niso glasovali enotno. DZ je nato s podporo SDS-a in NSi-ja novelo prejšnji teden le podprl s 47 glasovi za in 18 proti.

Premier Cerar je po sprejetju zakona zanikal, da bi v SMC-ju prišlo do razkola. To, da nekateri poslanci razmišljajo drugače, je za demokratično stranko normalno, je dejal. Dogajanje na seji pa je nakazovalo, da nesoglasja pri tem zakonu v SMC-ju ne bodo zgladili brez prask v strankarskih odnosih.

Pahor: Podpisa ukaza o razglasitvi zakona ne morem odkloniti

Uveljavitve novele zakona o tujcih predsednik republike Borut Pahor ne bo ustavil. Kot je na Twitterju pojasnil podpornikom peticije, ki ga pozivajo, naj ukaza o razglasitvi zakona ne podpiše, mu ustavni red preprečuje, da bi podpis odklonil.

Omenjeni poziv je k Pahorju po elektronski poti glede na javno dostopne podatke na spletu romal že 4.581-krat. Pobudniki poziva so namreč na posebni spletni strani oblikovali besedilo, ki ga je mogoče poslati na predsednikov urad.

Pri tem so se sklicevali tudi na ravnanje nekdanjega predsednika Janeza Drnovška v letu 2006, ki je napovedal, da ne bo podpisal ukaza o razglasitvi zanj sporne novele zakona o azilu. A ga na koncu je, tudi po mnenju pravnih strokovnjakov, da se predsednik razglasitvi zakona ne more izogniti, saj bi se s tem postavil nad ustavo in parlament. In tudi predsednik Pahor danes na Twitterju piše, da glede tega vprašanja v strokovni javnosti ni nikakršne dileme, "ustavni red mi preprečuje, da bi odklonil podpis ukaza o razglasitvi zakona".

Ob tem je sicer zapisal še, da spoštuje odklonilno mnenje podpisnikov peticije glede novele zakona o tujcih.

