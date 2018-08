V Domu upokojencev Kranj odstopajo od tožb proti zaposlenim zaradi vračanja potnih stroškov

V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva menijo, da so bile tožbe nepotrebne

22. avgust 2018 ob 15:52

Kranj - MMC RTV SLO

Svet Doma upokojencev Kranj je po izgubljeni tožbi sprejel sklep o odstopu od nadaljnjih tožb do zaposlenih zaradi preveč izplačanih stroškov prevoza na delo. Sklep je predlagala direktorica doma Zvonka Hočevar po drugi izgubljeni tožbi. V Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva upajo, da ta odločitev pomeni začetek drugačnega dialoga z direktorico.



Kot smo že poročali, je pred dobrim mesecem Dom upokojencev Kranj izgubil tožbo zoper delavko zaradi domnevno preveč izplačanih potnih stroškov. Medtem ko so se v domu na prvo izgubljeno tožbo pritožili, ker, kot je tedaj dejala direktorica, "sodnica ni upoštevala vseh pravnih podlag", pa je direktorica po drugi izgubljeni tožbi svetu doma predlagala odstop od nadaljnjih tožb, teh je bilo vloženih še devet. Prav tako pa bodo v Domu upokojencev Kranj z obrestmi povrnili vplačila tistim delavcem, ki so že začeli odplačevati domnevno preplačane stroške prevoza na delo, poroča STA.

Direktorica je ob tem v izjavi za javnost zapisala, da je svetu zavoda sklep predlagala na podlagi nedavne odločitve sodišča druge stopnje v podobni zadevi in na podlagi katere lahko pričakujejo, da bo sodišče zavrnilo zahtevke DU-ja Kranj. Hočevarjeva je ob tem zapisala, da je sklep predlagala tudi zato, da "se izognejo nadaljnjim stroškom".

V sindikatu opozarjajo na nepotrebne pravdne stroške

Obenem je svet DU-ja Kranj Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva predlagal, da tudi ta odstopi od tožb, ki so jih sprožili delavci zaradi prenizko izplačanih stroškov prevoza. Kot smo že poročali, je v nekaterih primerih direktorica od zaposlenih zahtevala odhod v drug kraj in tam uporabo cenejšega javnega prevoza. Sodišče pa je, kot smo že poročali, presodilo, da taka zahteva pravno ni utemeljena, in ugodilo tožbi delavke, po kateri morajo v DU-ju Kranj izplačati razliko za premalo izplačane stroške prevoza na delo.

Sekretar območne organizacije ZSSS-ja Gorenjska Matej Jemec je ob tem dejal, da so v Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva (SZSS) zadovoljni s to odločitvijo, potem ko so več kot dve leti opozarjali na nepravilnosti pri obračunavanju stroškov prevoza. "Opozarjali smo tudi na to, da delavec ni odgovoren za previsoko obračunane stroške prevoza, če je pravilno navedel vse zahtevane podatke, kar potrjuje tudi sodna praksa." Jemec ob tem dodaja, da bi DU Kranj, če bi prisluhnil njihovim pravnim argumentom, lahko prihranil 15 tisoč evrov, kolikor so jih namenili za odvetniške storitve v času zaostritve odnosa med sindikatom in direktorico in 800 evrov za stroške svetovalca za odnose z javnostmi.

Sindikat upa na drugačen dialog

Jemec upa, da ta poteza direktorice pomeni začetek drugačnega dialoga s sindikatom, kar bi se, tako Jemec, lahko začelo že z umikom opozorila pred odpovedjo predsednici sindikata Nataši Malnar in podpredsednici sindikata Evi Kovačec. Kot smo že poročali, je Malnarjeva prejela opozorilo pred odpovedjo zaradi neprimernega izražanja na delovnem mestu, ko je kolegici, potem ko je morala prestaviti avtomobil z rezerviranega parkirnega mesta, kot so ji naročili, dejala "k... oni, ki ima svoje parkirno mesto". Obema pa so očitali tudi nadlegovanje in ostro prekinjanje druge delavke med sporom zaradi najdenega "trikotnega sira v skladišču perila".

Glede tožb, ki jih je vložil sindikat zaradi premalo izplačanega nadomestila za prevoz na delo, pa poudarja, da bodo pri njih vztrajali. Svet zavoda je namreč predlagal tudi, da sindikat odstopi od svojih tožb, a so v sindikatu to zavrnili. Direktorica Hočevarjeva je ob tem dejala, da ji je za to odločitev žal, saj bodo tako "pravdni stroški še narasli". V eni izmed tožb, ki so jih vložili v sindikatu, je sicer sodišče že pritrdilo delavki in naložilo domu izplačilo premalo plačanega nadomestila za prevoz na delo. "Smo pa seveda odprti za rešitve, ki ne vključujejo sodnih postopkov, a do zdaj od direktorice nismo dobili nobene pobude za reševanje situacije pri delavcih, ki so jim obračunali prenizke stroške prevoza na delo."

Jemec sicer ob tem poudarja, da so v preteklosti opozarjali na to težavo, a je direktorica vselej vračanje prenizko obračunanih nadomestil za prevoz pogojevala s tem, da morajo delavci, ki so dobili previsoko izplačane stroške prevoza na delo, te vračati: "Čeprav sodna praksa, kar smo večkrat opozarjali, zastopa stališče, da delavec ni dolžan vračati previsokih izplačil, če je sam korektno navedel vse relevantne podatke."

Luka Lukič