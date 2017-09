Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stalno arbitražno sodišče v Haagu je bilo ustanovljeno leta 1899 kot prvi globalni mehanizem za reševanje sporov med državami. Foto: Reuters Dodaj v

V DZ romajo vsi trije kandidati za člane Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu

Pahor pogovorih ugotovil soglasje poslanskih skupin

20. september 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo državnemu zboru predlagal vse tri kandidate za člane Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu - Jurija Toplaka, Sebastjana Zbičajnika in Mišo Zgonec Rožej.

To so po današnjih posvetih Pahorja z vsemi vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti sporočili iz predsednikovega urada.

Pojasnili so, da je predsednik v pogovorih ugotovil soglasje poslanskih skupin, da državnemu zboru v imenovanje predlaga vse tri kandidate za omenjena mesta, ki so se prijavili na razpis ministrstva za pravosodje.

Pahor bo svoj predlog kandidatur posredoval v DZ v prihodnjih dneh, so še sporočili iz urada predsednika republike.

Stalno arbitražno sodišče v Haagu je bilo ustanovljeno leta 1899 kot prvi globalni mehanizem za reševanje sporov med državami.

