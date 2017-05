V Italijo do konca maja znova samo z dokumentom, mogoči so zastoji

Izredni nadzor traja do 30. maja

10. maj 2017 ob 08:01,

zadnji poseg: 10. maj 2017 ob 08:15

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Italija je zaradi vrha G7 na Siciliji, ki se ga bo udeležil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ob polnoči znova uvedla nadzor na notranjih schengenskih mejah.

Mejo z Italijo je tako do konca maja mogoče prestopiti le z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom.

Italijanska policija, karabinjerji finančni stražniki in vojaki so to jutro že začeli ustavljati voznike na glavnih cestah in železniških prometnicah, občasno tudi na manj prometnih poteh in celo kmetijskih prehodnih mestih tako ob vstopu v Italijo kot tudi ob odhodu iz nje v Slovenijo, je za Radio Slovenija poročala Mirjam Muženič.

Zaradi izrednih varnostnih razmer so za varovanje 219 kilometrov meje med državama italijanski obmejni organi dobili tudi kadrovsko pomoč iz Rima. Samo v Trst je prišlo 35 vojakov, ki bodo pomagali pri morebitnem skrajševanju čakalnih dob na meji. Vladna predstavnica Ana Paola Porzio je tako pojasnila: "Obvezali smo se, da na meji ne bo čakalnih vrst. Varnostni organi bodo vsem omogočili miren prestop. Priporočamo le, naj vozniki izberejo manj obremenjene prometne poti in ure prestopa. Res bi se radi izognili morebitnim težavam s čakanjem in vrstami."

Zasedanje voditeljev G7 bo 26. in 27. maja v Taormini na Siciliji. Med drugim se ga bo udeležil ameriški predsednik Donald Trump, za katerega bo to prva pot v Evropo. Dan prej se bo v Bruslju udeležil tudi vrha zveze Nato. Mejni prehodi tako začasno ne bodo več tako opuščeni, kot so bili večino časa od vstopa Slovenije v območje schengena. Foto: Google Street View

T. K. B.