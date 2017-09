V predsedniško tekmo je vstopila tudi Suzana Lara Krause

27. september 2017 ob 15:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniško kandidaturo je na Državno volilno komisijo vložila tudi predsedniška kandidatka SLS-a Suzana Lara Krause. Kandidaturi je priložila 3657 podpisov.

"Čas je, da v Sloveniji dobijo priložnost tudi mladi, kajti mi moramo skupaj ustvarjati, da bomo Sloveniji vrnili prihodnost," je po vložitvi kandidature povedala v izjavi za javnost. Kot svoje prednosti je izpostavila mladost, energijo in samozavest, zato je prepričana, da je v bitki za predsedniški stolček dobra izbira. Kot je povedala ob tej priložnosti, v predsedniški tekmi ponuja nekaj drugačnega in je edina izmed kandidatov brez politične preteklosti.

Predvolilno kampanjo bo vodila predvsem na terenu, na srečanjih z ljudmi po različnih slovenskih krajih. Na lokalnih dogodkih je namreč po njenih besedah vzdušje bolj sproščeno in se bodo lažje pogovarjali o tem, kaj ljudje od nje pričakujejo in kaj potrebujejo.

Z vložitvijo kandidature se je Suzana Lara Krause pridružil sedmim kandidatom, ki so to že storili. To so aktualni predsednik Borut Pahor, predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, evropska poslanka Romana Tomc, upokojenka Angelca Likovič in koprski župan Boris Popovič.

Rok za vložitev kandidatur za predsedniške volitve se izteče opolnoči in takrat bo dokončno znano, med koliko kandidati bodo volivci lahko izbirali na oktobrskih predsedniških volitvah.

G. C.