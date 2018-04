V Solidarnosti kazensko ovadili Pahorja, Križaniča in Lahovnika. Pričakujejo tudi Pahorjev odstop.

V stranki so prepričani, da vpleteni nosijo poleg politične tudi kazensko odgovornost

4. april 2018 ob 11:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V stranki Solidarnost so vložili kazenske ovadbe zoper Boruta Pahorja, Franceta Križaniča in Mateja Lahovnika zaradi odgovornosti pri projektu Teš 6. Uroš Lubej iz Solidarnosti je ob tem dejal, da so v stranki prepričani, da so nekdanji predsednik vlade in oba ministra ne le politično, temveč tudi kazensko odgovorni.

Ovadba, ki jo je vložila Solidarnost, izhaja iz ugotovitev parlamentarne preiskovalne komisije, ki je odgovornost za projekt Teš 6, katerega vrednost je od dobrih 500 milijonov na koncu narasla na milijardo in 170 milijonov evrov, pripisala nekdanji vladi Boruta Pahorja ter tedanjima ministroma za finance Francu Križaniču in za gospodarstvo Mateju Lahovniku. V Solidarnosti so prepričani, da so vsi trije opustili dolžno ravnanje, s čimer so omogočili protipravno pridobitev koristi.

V Solidarnosti zato tudi pričakujejo, da bo predsednik republike Borut Pahor odstopil s položaja, je še poudaril Lubej in dodal, da bodo v Solidarnosti, če tega ne stori, začeli zbirati podpise za njegov odstop. Podpise bodo najprej zbirali prek spleta, potem pa mogoče tudi na terenu, je poudaril Lubej, cilj peticije pa je ustvariti pritisk na nekdanjega premierja, ki je Teš 6 dopustil in nemoteno opravlja najvišjo funkcijo v Sloveniji. Lubej je ob tem poudaril, da je to tudi edina možnost pritiska, saj Slovenija ne pozna možnosti "ljudske nezaupnice."

"Odločitve sprejemali posamično"

Kot je znano, je projekt Teš 6 zbudil veliko pozornosti prav zaradi več kot podvojene prvotno načrtovane vrednosti projekta. "Ta sprememba se ne bi smela zgoditi brez potrditve skupščine Holdinga Slovenske elektrarne, ki jo je predstavljala vlada," je poudaril Gorazd Marinček in dodal, da so Pahor, Križanič in Lahovnik s tem, ko povišanja vrednosti investicije niso potrdili s pravilnim postopkom, prekoračili svoja pooblastila in opustili dolžno ravnanje. Marinček ob tem še poudarja, da so vsi trije leta 2009 poskrbeli tudi za dodatne finančne vire s povečanjem kvot za državna poroštva v noveli zakona o izvajanju proračuna.

"Zadevo so izvajali na podlagi posamičnih individualnih odločitev in ne prek organov," je poudaril Marinček in dodal, da glede teh odločitev skupščina HSE-ja sploh ni zasedala. Dodatno Marinček meni, da bi vpleteni "morali naročiti revizijo razvojnega načrta, lahko pa bi tudi znižali ceno, ko je konjunktura padla". Marinček je ob tem dodal, da je prav Lahovnik potrdil novo zadolžitev, ki jo je utemeljil, da bo s tem izpolnjen pogoj za veljavo pogodbe, sklenjene s podjetjem Allstrom. "Ne bo torej držalo, da Pahorjeva vlada ni sprejela nobene finančne odločitve glede tega projekta."

Zapravili za tri hidroelektrarne sredstev

Marinček je ob tem dejal, da je za to investicijo izčrpan ves investicijski potencial Holdinga Slovenske elektrarne, višina protipravno pridobljene koristi pa po oceni Marinčka presega vrednost treh elektrarn na srednji Savi. Dejstvo, da je holding leta 2017 vložil tožbo proti pravni naslednici francoske družbe Alstrom Power za najmanj 350 milijonov preplačane investicije, pa po oceni Marinčka potrjuje sume o preplačanosti investicije. Sicer je Marinček poudaril tudi, da vrednost tega projekta ne bi smela preseči 800 milijonov evrov.

Na vprašanje, kako komentira Lahovnikove navedbe, da gre za predvolilno potezo, pa Marinček odgovarja, da ovadbe temeljijo na poročilu parlamentarne preiskovalne komisije, ki je poročilo izdala šele prejšnji teden. Lubej ob tem dodaja, da vsi trije niso bili v zgodbi le kot politični akterji, saj je bil Pahor kot predsednik vlade tudi predsednik skupščine Holdinga Slovenske elektrarne. "Skratka gre za osebe, ki so imele tudi konkretne funkcije v državnih podjetjih," poudarja Lubej in dodaja, da je bilo to gotovo najmanj opustitev dolžnega ravnanja, ni pa želel špekulirati o morebitnih krivdnih naklepih vpletenih ter dodal, da je to naloga preiskovalnih organov.

Luka Lukič