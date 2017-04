Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Medtem ko je delež starih 65 let in več leta 1990 znašal deset odstotkov, bo leta 2060 po napovedih znašal približno 30 odstotkov, kažejo napovedi Umarja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V središču strategije dolgožive družbe je aktivno staranje

Vlada naj bi osnutek strategije predvidoma potrdila v začetku julija

18. april 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od danes je v javni razpravi osnutek strategije dolgožive družbe, ki poudarja pomen aktivnega staranja in ki odgovarja na vprašanje, kako se bo družba kot celota prilagajala novim demografskim razmeram.

Za drugo polovico maja je načrtovana predstavitev osnutka na različnih koncih države, na prvi, ki bo v Ljubljani, bo tudi premier Miro Cerar.

Osnutek strategije po besedah direktorja Umarja Boštjana Vasleta temelji na štirih stebrih: aktivnosti, samostojnem in varnem življenju vseh generacij, vključenosti v družbi ter okolju za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju. Kot je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za delo Martina Vuk, se morajo demografskim spremembam prilagoditi družbeni podsistemi. Ob tem je dejala, da bi moral državni proračun načrtovati financiranje omenjenih vsebin programsko in ne po ministrstvih.

Prvi steber se nanaša na zaposlenost oz. delovno aktivnost, kot usmeritev navaja spodbujanje daljše delovne aktivnosti in posledično večje delovne aktivnosti starejših. To bi bilo, kot je zapisano v osnutku strategije, mogoče doseči tudi s podpiranjem več karier v življenjskem obdobju.

Samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij je drugi steber, v ospredju je zdrav način življenja, usmeritve pa predvidevajo strukturne ukrepe za zdravju prijazno okolje.

Tretji steber se nanaša na vključenost v družbo, pri čemer sta v ospredju medgeneracijsko sodelovanje in preprečevanje starostne diskriminacije, četrti steber pa vključuje oblikovanje okolja za aktivnost v vsem življenju. Pri tem so omenjene prilagoditve v gospodarstvu in prilagoditve bivalnih razmer za podaljšanje samostojnega življenja v domačem okolju, kjer so ena od možnosti tudi t. i. domove za vse življenje, prilagojene vsem starostim.

Kot je znova opomnil Vasle, se delež prebivalstva, starejšega od 65 let, povečuje. Leta 1990 je bil njihov delež 10 odstotkov, leta 2060 pa bodo predstavljali približno 30 odstotkov prebivalstva.

Vladna zelena luč julija

Vlada naj bi osnutek strategije predvidoma potrdila na začetku julija, sledili bodo akcijski načrti, ki jih bodo pripravila ministrstva, je povedala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade in vodja delovne skupine za pripravo strategije Marija Pukl.

K. T.