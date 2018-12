V Teš 6 je zaradi razlitega olja ponoči izbruhnil požar

6. blok bo do preklica izključen iz omrežja

16. december 2018 ob 12:55,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 13:41

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Na šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj je ponoči izbruhnil požar. Kot so pojasnili na Regijskem centru za obveščanje Celje, so ogenj pogasili, blok 6 pa je do preklica izključen iz omrežja.

Zagorelo je zaradi izteka hidravličnega olja iz poškodovane cevi, ki se je nato razlivalo po vročih ceveh, je poročal Radio Slovenija. Kot so pojasnili na Regijskem centru za obveščanje Celje gasilci vztrajajo pri požarni straži.

Podrobneje so nesrečo opisali v Holdingu Slovenske elektrarne, ki je lastnik Teša. Obratovanje 6. bloka je bilo ustavljeno ob 2.36, saj naj bi po prvih podatkih prišlo do okvare na hidravličnem cilindru visokotlačnega varnostno-regulirnega ventila na kotlu. Tam naj bi se porušil material stene ene od visokotlačnih oljnih dovodnih cevi. Ob tem se je olje razpršilo v okolico in prišlo v stik z vročim ohišjem ventila, zaradi česar se je vnel požar. Ogenj so z ročnimi gasilnimi aparati v 15 minutah pogasili gasilci enote Šoštanj.

Odprava posledic okvare poteka, oskrba s toploto v Šaleški dolini pa je zagotovljena z obratovanjem plinskega bloka in petega bloka termoelektrarne, so še navedli v HSE-ju.

