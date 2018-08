Sodna preiskava nepravilnosti pri financiranju TEŠ 6 postala pravnomočna

Sodišče zavrnilo pritožbe vseh 14 osumljencev

21. avgust 2018 ob 12:34

Celje - MMC RTV SLO, STA

Sodna preiskava nepravilnosti pri financiranju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) na celjskem okrožnem sodišču je postala pravnomočna.

Senat okrožnega sodišča v Celju je po poročanju portala Siol.net zavrnil pritožbe vseh 14 osumljencev zoper lanski sklep o uvedbi sodne preiskave. Tožilstvo osumljenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja pri več kot 250 milijonov evrov vrednem oškodovanju pri gradnji projekta Teš 6. Njegova cena je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, a se je projekt v poznejših letih zaradi slabega vodenja podražil za več kot enkrat - na končnih 1,41 milijarde evrov.

Po podatkih portala Siol.net je v sodni preiskavi osumljenih 12 fizičnih in dve pravni osebi, in sicer nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik, nekdanji vodja projekta Teš 6 Bojan Brešar in lobist Peter Kotar, ki je prek svojih podjetij svetoval pri pripravi projekta svetoval tako Tešu kot Alstomu, dobavitelju tehnološke opreme.

Osumljenci tudi iz podjetij CEE in Alstom

Osumljeni naj bi bili tudi direktor podjetja CEE, ki je pripravljalo razpis za izbiro dobavitelja opreme za Teš 6 in druge podlage za projekt, Boštjan Kotar, uslužbenec Teša Jože Lenart, ki je bil član komisije za izbiro dobavitelja, in trije nekdanji uslužbenci podjetja CEE Jože Dermol, Darko Weiss, Miran Leban.

Prav tako naj bi bili med drugim osumljeni nekdanji vodja prodaje elektrarn v družbi Alstom Power Frank Lehmann, nekdanji izvršni direktor Alstoma Austria Josef Reisel, finančnik Bogdan Pušnik, ki naj bi Rotniku pomagal pri prikrivanju izvora premoženja, davčni svetovalec Darko Končan, francoska družba Alstom Power (danes del ameriške korporacije General Electric) in podjetje Sol Intercontinental v lasti Petra Kotarja.

Sporni nakupi opreme in obnove

Tožilstvo naj bi v sodni preiskavi združilo več prej ločenih postopkov. Poleg najpomembnejše zadeve, torej preiskave nepravilnosti pri spornem nakupu tehnološke opreme od Alstoma, ta je Teš na koncu stala dobro milijardo evrov, zajema še 2,5 milijona evrov vredno obnovo šoštanjskega bloka 5, pri katerem naj bi Kotarjevo podjetje Sol Intercontinental za navidezno svetovanje prejelo 365.000 evrov. Kriminalisti sumijo, da je bil posel izpeljan po istem vzorcu kot nakup opreme za Teš 6.

Pod drobnogled so vzeli tudi 280.000 evrov vredno nabavo merilnega sistema za bloka 4 in 5. Prav tako naj bi šlo za domnevne poizkuse legalizacije provizij pri poslih s Teš 6 prek lažnih posojilnih pogodb, ki naj bi jih Rotnik sklepal s Pušnikom, s tem pa domnevno poskušal prikriti izvor svojega premoženja.

Specializirano državno tožilstvo ima sicer za dokazovanje sumov kaznivih dejanj na voljo še 12 let časa. Postopek bo namreč zastaral leta 2030. Že zdaj pa je zadeva Teš 6 eden od najdlje trajajočih preiskovalnih postopkov pri nas.

L. L.