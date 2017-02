Velenjski CSD na ustavnem sodišču ni uspel, "krivi" so procesni razlogi

V veljavi ostaja sodba vrhovnega sodišča

7. februar 2017 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je v primeru dveh dečkov zavrglo ustavno pritožbo Centra za socialno delo Velenje, o zadevi pa ni vsebinsko odločalo, pač pa so odločili, da je pritožbo vložila neupravičena oseba.

Ustavno pritožbo je velenjski center za socialno delo vložil v začetku letošnjega leta, v zvezi s sodbo vrhovnega sodišča v zadevi dveh dečkov, ki je oktobra lani odločilo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca 30. marca lani nezakonit in da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice.

S sklepom ustavnega sodišča sodba vrhovnega sodišča tako ostaja v veljavi.

Pritožbenih razlogov sodišče ni obravnavalo po vsebini

Odvetnica CSD-ja Velenje Simona Marko je pojasnila, da je bila ustavna pritožba "podrobno in natančno" obrazložena.

"Izpostavljena je bila kršitev načela pravne države, kršitev pravice do enakosti pred zakonom ter kršitev pravice do pravnega sredstva. To so bili ključni oz. temeljni pritožbeni razlogi, ki pa jih ustavno sodišče sploh ni obravnavalo po vsebini, ampak je ustavno pritožbo zavrglo iz procesnih razlogov. In sicer iz razloga, ker naj bi CSD Velenje prevzem otrok izvršil kot oblastveni organ in kot oblastno dejanje, ne pa dejanje na podlagi upravne odločbe," je razložila.

Ob tem je poudarila, da odločitev ustavnega sodišča ničesar ne spreminja in ne podaja nobenih novih ugotovitev ali odločitev.

Strokovnjaki potrdili napredek obeh dečkov

Na CSD-ju Velenje še pojasnjujejo, da dečka ostajata v rejniški družini, kjer "veliko bolje napredujeta, kar je ugotovljeno in potrjeno z ugotovitvami strokovnjakov klinične psihologije in pedopsihiatrije iz vzporednih sodnih postopkov". Odkar sta otroka v rejniški družini, je pri njiju po ugotovitvah stroke ugotovljen napredek v razvoju, to pa po mnenju CSD-ja Velenje potrjuje pravilnost njihove strokovne odločitve glede namestitve otrok v rejniško družino.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so pojasnili, da ministrstvo ni stranka v postopku v tej zadevi, saj je pritožbo na ustavno sodišče vložil CSD in ne ministrstvo.

T. H.