Vinjeta v letu 2019 bo (spet) rožnata

Cena vinjete ostaja nespremenjena

8. september 2018 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letos mineva 10 let od uvedbe vinjet, 11. vinjeta po vrsti za leto 2019 pa bo rožnate barve, je prek Twitterja sporočil Dars.

Dars se je za rožnato barvo znova odločil po osmih letih, saj smo tako vinjeto že imeli leta 2011. "Zaradi naraščanja prometa in prometnih nesreč razmere na avtocestah niso vedno rožnate. Bo pa rožnata nova vinjeta z letnico 2019. Naj vas popelje v varno in strpno vožnjo!" je Dars zapisal na Twitterju. Nove rožnate vinjete bo mogoče kupiti že decembra, veljavne pa bodo do januarja 2020.

Letna vinjeta za osebna vozila stane 110 evrov, mesečna 30 evrov in tedenska 15 evrov. Motoristi za letno vinjeto odštejejo 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,5 evra. Vozniki kombijev pa morajo za celoletno vinjeto plačati 220 evrov, za mesečno 60 evrov, za tedensko pa 30 evrov. Dars je v prvi polovici letošnjega leta s prodajo vinjet ustvaril za 78,43 milijona evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot v lanskem prvem polletju.

Kazen tudi do 800 evrov

Vinjete prodajajo na kar 1.500 prodajnih mestih med drugim na bencinskih črpalkah, poštah, v trafikah, marketih itd. Za voznike, ki se po slovenskih avtocestah in hitrih cestah vozijo brez vinjete, je zagrožena kazen od 300 do 800 evrov. Po prejemu kazni lahko nadzorniki od voznika zahtevajo, da kupi vinjeto za nadaljevanje vožnje.

Pravila za nameščanje vinjet

Dars opozarja, da mora biti vinjeta na vozilu pravilno nameščena. Vozniki jo morajo nepoškodovano namestiti na notranjo stran vetrobranskega stekla, in sicer tako, da je jasno vidna od zunaj. Nalepke ne smejo namestiti na mesto, kjer je vetrobransko steklo zatemnjeno, ali na stransko okno vozila. Pred namestitvijo nove vinjete pa je treba obvezno odstraniti staro vinjeto.

La. Da.