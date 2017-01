Višje sodišče odločilo: Imenovanja Fillija za v.d. Pirc Musarjeva ne more izpodbijati

Pirc Musarjeva razmišlja o reviziji

30. januar 2017 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega, da Nataša Pirc Musar ne more izpodbijati imenovanja Marka Fillija za vršilca dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija.

Nataša Pirc Musar je po sodbi višjega delovnega in socialnega sodišča zahtevala razveljavitev imenovanja Marka Fillija za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, ki ga je programski svet na mesto imenoval 9. maja lani. Pirc Musarjeva je trdila, da iz sodbe, ki je imenovanje Filija razveljavilo, sledi, da je ona generalna direktorica RTV Slovenija, zato se je odločila Fillijevo imenovanje za vršilca dolžnosti sodno izpodbijati.

Sodišče prve stopnje je njeno tožbo zavrglo z obrazložitvijo, da takšnega sklepa Pirc Musarjeva ne more izpodbijati, ker nima sodnega varstva. Kot so sporočili iz službe za odnose z javnostmi RTV-ja so 27. januarja prejeli še odločitev višjega sodišča, ki je pritrdilo prvostopenjskemu sodišču. Imenovanje Fillija za vršilca dolžnosti je tako pravnomočno potrjeno.

Dodali so še, da so s tem vsi postopki med Pirc Musarjevo in RTV Slovenija pravnomočno končani. Izpostavili so, da do danes niso prejeli nobene uradne zahteve za odškodnino ali "kakršnih koli drugih aktivnosti v zvezi s potrditvijo statusa generalne direktorice RTV Slovenija".

Na dobo višjega sodišča se je prek Twitterja odzvala tudi Pirc Musarjeva, ki je med drugim zapisala, da razmišlja o reviziji.

Sa. J.