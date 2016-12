Vlada Mira Cerarja s Falconom poletela 102-krat

Pahor letel z redno linijo

28. december 2016 ob 19:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministri so letos na srečanja v tujini 102-krat leteli z vladnim letalom falcon. Ker je denarja za polete zmanjkalo že sredi leta, je vlada junija zagotovila dodatnih 320.000 evrov.

Tudi za polete na Dunaj, v Beograd, Bruselj in Pariz, kjer so na voljo redne letalske linije. Posebej iztopajo leti ministrice za notranje zadeve Vesne Gjörkös Žnidar.

10. marec 2016. Ministrica se udeleži zasedanja Sveta ministov za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Poleti s Falconom. Cena povratnega poleta za štiri osebe: 10.627 evrov.

Svet ministrov je organ, ki zaseda na tri mesece. Četudi bi bil v času migracijskih tokov to izreden sklic z danes na jutri, so cene enosmernih letalskih vozovnic do Bruslja od 230 evrov do 400 evrov.

Ministrica je tri mesece kasneje poletela s Falconom v Luksemburg. Let za pet ljudi je davkoplačevalce stal 9.537 evrov. Za primerjavo poglejmo ponudbo Adrie Airways - res nima

direktnih letov do Luksemburga, a organizira lete z enim postankom, cilj je dosežen v približno treh urah - različne cene do 600 evrov. Tudi v obe smeri.

Pahor letel z redno linijo

Dubrovnik junij letos, zasedanje ministrov EU-ja. Tudi v 700 kilometrov oddaljeni Dubrovnik je minsitrica letela s Falconom. Cena: 7.000 tisoč evrov za štiri ljudi. Za primerjavo, hrvaški minister Vlaho Orepić je v Dubrovnik potoval z avtom, nam odgovorijo iz hrvaškega notranjega minsitrstva. Tudi predsednik države Borut Pahor je bil letos v Dubrovniku. Letel je z redno letalsko linijo iz Zagreba, ki traja 55 minut. Urad je za dvosmerno vozovnico odštel le 225 evrov.

Za pojasnilo o potratnosti smo prosili pristojno ministrstvo. Prosili smo, naj priložijo tudi povpraševanja, ki so jih kot skrbni gospododarji davkoplačevalskega denarja naredili za navedene lete.

Pomembni dogodkio

Ne priložijo nič, v svojem pojasnilu izpostavijo pomembnost navedenih dogodkov in dodajo, da Falcon uporabijo, če "glede na druge obveznosti ministrice ne bi bilo mogoče drugače zagotoviti njene udeležbe na pomembnem mednarodnem dogodku oziroma če bi bilo treba glede na časovnico in potek letov potovati dan prej oziroma ostati dan dlje".

Poleg ministrice so Falcon uporabili tudi predsednik vlade Miro Cerar in drugi ministri. 102 prevoza so opravili, največ v države, kjer obstajajo redne letalske linije. Samo letos je vzdrževanje in pregled Falcona davkoplačevalce stal 1,44 miljona evrov.

Nataša Markovič, TV Slovenija