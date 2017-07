Vlada mora v pol leta pripraviti vse potrebno za implementacijo arbitražne sodbe

Vlada se je seznanila z informacijo glede arbitražne razsodbe

13. julij 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je povedala, da se je vlada seznanila z informacijo o razsodbi arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, končno poročilo pa potrjuje, da je sodišče svojo nalogo opravilo.

Informacija, ki jo je pripravila projektna enota MZZ-ja in temelji na delovnem prevodu razsodbe, vsebuje povzetek končne razsodbe, ki so mu priloženi delovni zemljevidi celotne meje med Slovenijo in Hrvaško po razsodbi ter delni delovni prevod razsodbe, so sporočili z vlade.

Vlada bo informacijo zdaj posredovala odboru DZ-ja za zunanjo politiko, je še povedala Kozlovičeva.

Vlada je v skladu z arbitražnim sporazumom dolžna v šestih mesecih pripraviti vse potrebno za implementacijo sodbe in to, kot je dejala generalna sekretarka, že izvaja.

Kmalu bo stekla priprava ustrezne zakonodaje

Oblikovani sta bili dve delovni skupini, ena za pripravo vsega potrebnega za implementacijo in druga za izris kart v razmerju 1 proti 5000, na podlagi katerih bodo evidentirali državno mejo v katastru oziroma bodo določili potek mejne črte na terenu, je pojasnila.

Stekla bo tudi priprava ustrezne zakonodaje, in sicer 52 predpisov, od tega devet zakonov, ki bo jeseni vložena v DZ.

Kozlovičeva je dodala, da so prek upravnih enot v stiku z državljani na obmejnem območju in z njimi opravljajo razgovore, pri tem pa je posebej poudarila, da se glede državljanstva za ljudi ne spreminja nič.

Sa. J.