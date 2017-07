Vlada popustila, Štrukelj zadovoljen

Vlada bo namenila 26 milijonov evrov za najslabše plačane v javni upravi

20. julij 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodja pogajalske skupine konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je zadovoljen z odločitvijo vlade, s katero je privolila v sindikalni predlog za odpravo plačnih anomalij pri delovnih mestih za skupino J.

Po sredinih deveturnih pogajanjih so ostala razhajanja med vladno in sindikalno stranjo še pri plačni skupini J, vlada pa je privolila tudi v sindikalni predlog, po katerem bodo za zvišanje uvrstitev delovnih mest najslabše plačanih v tej skupini namenili slabih 26 milijonov evrov.

Vlada je ob tem pooblastila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da pogajanja o plačnih anomalijah nadaljuje in jih v čim krajšem času tudi konča.

Branimir Štrukelj je to označil kot dosežek predvsem za zaposlene v plačni skupini J, kjer so najslabše plačani v javnem sektorju, in poudaril, da je bil ta premik mogoč le, ko so se zaposleni sami odločili za proteste in dejavno nastopili. Ko je vlada začutila, da je članstvo pripravljeno na radikalne dejavnosti, je začela popuščati.

Štrukelj meni, da jih zdaj čaka nekaj zelo napornih dni usklajevanj kolektivnih pogodb, ki jih morajo še potrditi sindikalni organi. Če bo šlo vse gladko, bodo lahko pristopili k sporazumu z vlado v drugi polovici prihodnjega tedna.

V prvi fazi pogajanj so sicer vladni in sindikalni pogajalci iskali dogovor za javne uslužbence do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščene uradne osebe. Jeseni bodo nato sledila še pogajanja o odpravljanju anomalij tudi višje na plačni lestvici.

G. C.