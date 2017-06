Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Protestni shod Skupaj za plače je napovedan za 20. junija 2017 ob 13. uri pred sedežem vlade. Foto: BoBo Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj poudarja, da ne gre le za razliko v oceni potrebnih sredstev, temveč tudi v oceni števila ljudi, ki bi po mnenju ene in druge strani skozi odpravo anomalij morali dobiti višje plače. Foto: BoBo Sindikati so prepričani, da vlada "zavestno in namerno marginalizira tudi delo ustvarjalk in ustvarjalcev, strokovnjakinj in strokovnjakov ter tehničnega, administrativnega in računovodskega osebja na področju kulture". Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Protestnemu shodu pred vlado se morda pridružijo tudi zaposleni v kulturi

Sindikati: Gre za zavestno marginaliziranje dela ustvarjalk in ustvarjalcev

12. junij 2017 ob 18:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ker v sindikatih Sviz in Glosa niso zadovoljni z denarjem, ki ga namerava vlada nameniti odpravi plačnih anomalij na področju kulture, bodo razmislili, ali se bodo 20. junija tudi sami pridružili najslabše plačanim v javnem sektorju na protestnem shodu pred vlado.

Kot pravijo na sindikatih, ki zastopajo zaposlene v kulturi, je vlada sporočila, da je za odpravo anomalij v plačnem sistemu na voljo 106.000 evrov letno ali 0,15 odstotka od 70 milijonov evrov. Toliko jih namerava nameniti za odpravo anomalij v celotnem javnem sektorju.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa pa predlagata "za zaposlene na področju kulture do vključno 26. plačnega razreda za odpravo anomalij pri skrajno nizkih plačah zboristov, plesalcev, odrskih in scenskih delavcev, konservatorskih, arhivskih in muzejskih tehnikov in drugih dodatnih 1,05 milijona evrov za plače na letni ravni, kar še zmeraj predstavlja le 1,5 odstotka od vsote 70 milijonov".

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pravi, da ne gre le za razliko v oceni potrebnih sredstev, pač pa tudi v oceni števila ljudi, ki bi po mnenju ene in druge strani skozi odpravo anomalij morali dobiti višje plače. Teh je po mnenju sindikatov 670, po mnenju vlade pa 250, je dejal Štrukelj.

Sindikalna stran, ki jo poleg omenjenih sestavljajo še trije sindikati RTV, zato vladni predlog označuje kot "skrajno žaljiv", so zapisali v sporočilu za javnost. Prepričani so, da vlada "zavestno in namerno marginalizira tudi delo ustvarjalk in ustvarjalcev, strokovnjakinj in strokovnjakov ter tehničnega, administrativnega in računovodskega osebja na področju kulture".

Sindikati pričakujejo, da vlada odstopi od stališča 'vzemi ali pusti'

"Sindikalna stran je pripravljena pogajanja nadaljevati, a izpostavlja, da je vlada z ultimativnim stališčem 'vzemi ali pusti' nadaljevanje le-teh blokirala," pišejo sindikatih in dodajajo, da pričakujejo, da bo vlada od tega stališča odstopila in s pogajanji nadaljevala.

Štrukelj: pričakujem, da je udeležba kulturnikov skoraj gotova

Sviz in Glosa bosta medtem sklicala svoje organe, da se na izrednih sejah odločijo o priključitvi zaposlenih v kulturi protestnemu shodu Skupaj za plače, ki bo 20. junija 2017 ob 13. uri pred sedežem vlade. Izvršilni odbor Sviza je minuli teden sklenil, da bodo takrat na protestnem shodu delavke in delavci iz plačne skupine J ter pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev zahtevali podpis dogovora, ki bi še omogočal zvišanje plač najslabše plačanim v javnem sektorju že s 1. julijem letos. Štrukelj pričakuje, da je udeležba kulturnikov na shodu skoraj gotova.

Konec aprila so vlada in sindikati javnega sektorja v okviru pogajanj o odpravi plačnih anomalij prešli k področnim pogajanjem. Potem ko so se v večini uskladili glede orientacijskih delovnih mest, se zdaj ločeno pogajajo po posameznih resorjih.

M. K.