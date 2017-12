Poudarki Na svetu so poudarili, da mora biti vodilo pri gospodarskih vlaganjih Slovenije na območja manjšin "več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Slovenijo." Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Miro Cerar je na seji poudaril, da je prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva stalna in poglavitna naloga Slovenije Foto: EPA Sorodne novice »Pozabite na čase, ko so bili konzuli nekakšni komisarji« V Kanalski dolini brez pouka slovenščine Dodaj v

Vlada z zamejci o nadaljnih gospodarskih vlaganjih na območja avtohtonih manjšin

Prva seja sveta vlade za Slovence v zamejstvu v novi sestavi

5. december 2017 ob 15:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet vlade za Slovence v zamejstvu je na prvi seji v novi sestavi izpostavil pomen dobrososedskih odnosov Slovenije z državami, kjer živijo manjšine, predstavniki vlade in zamejcev pa so se zavzeli tudi za nadaljevanje gospodarskih vlaganj Slovenije na območja, kjer živijo Slovenci.

Svet vlade za Slovence v zamejstvu se je sicer sestal prvič v letošnjem letu, seje pa so se na vladni strani poleg premiera Mira Cerarja udeležili še ministri Gorazd Žmavc, Dejan Židan, Zdravko Počivalšek, Tone Peršak ter državni sekretari in generalni konzuli, ki so razpravlali s predstavniki slovenske manjšine iz Avstrije, Italije in Madžarske.

Na svetu so poudarili, da mora biti vodilo pri gospodarskih vlaganjih Slovenije na območja manjšin "več Slovenije v zamejstvu in več zamejstva v Slovenijo." Da manjšine niso del problema, ampak so del rešitve in izziv za dobrososedske odnose, je poudaril tudi minister Žmavc. Zavzel se je za "več Slovenije", ker odpiranje meja pomeni dodatno ustvarjanje gospodarskega in kulturnega slovenskega prostora.

Seja ni bila odprta za javnost

Premier in predsednik sveta Miro Cerar je v nagovoru članom sveta, ki je danes nastopil tretji mandat, poudaril, da spada med poglavitne in stalne naloge Slovenije "uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev slovenstva v skupnem slovenskem prostoru". Seja sicer ni bila odprta za javnost.

Svet za Slovence v zamejstvu je stalno posvetovalno telo vlade, ki ga je ta v skladu s krovnim zakonom o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ustanovila julija 2006. Poleg predsednika in podpredsednika sveta je v novi sestavi sveta še 13 predstavnikov iz zamejstva in pet predstavnikov iz Slovenije.

L. L.