Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ker ni denarja, skoraj 300 otrok nima pouka slovenščine. Foto: BoBo Sorodne novice 104. rojstni dan Borisa Pahorja, korenine zamejskega slovenstva

V Kanalski dolini brez pouka slovenščine

Pristojni obljubljajo hitro rešitev administrativnega zapleta

20. september 2017 ob 22:06

Trbiž - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Kanalski dolini v italijanski deželi Furlaniji - Julijski krajini, kjer ob Italijanih, Furlanih in Nemcih živijo tudi Slovenci, se je šolsko leto za nekaj manj kot 300 otrok začelo brez pouka slovenskega jezika.

To je sprožilo plaz slabe volje, skrbi in jeze, starši zahtevajo pojasnila pristojnih, ki pa zagotavljajo, da je do rešitve administrativnega zapleta le še korak.

Na potezi je deželna uprava, ki je dobila prošnjo društva Černet in kulturnega središča Planika za 50.000 evrov - za pouk slovenščine in sorodne potrebe. "Prošnje nismo zavrnili. Zaprosili smo le za dodatna pojasnila o programu pouka in razlogov za tolikšno povišanje vsote," je pojasnil Gianni Torrenti, član vlade Furlanije - Julijske krajine.

Do razpleta je le tako še korak. Daljša bo pot do rednega večjezičnega pouka tudi v slovenščini.

VIDEO V Kanalski dolini brez pouka slovenščine

T. H., Mirjam Muženič/TV Slovenija