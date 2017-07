Vladni predlog razjezil poklicne gasilce, ki jeseni napovedujejo protest

Ne izključujejo niti stavke

21. julij 2017 ob 20:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat poklicnega gasilstva je razburila zadnji vladni predlog, ki so ga prejeli v okviru pogajanj o plačnih anomalijah. Ministrstvo za obrambo pa navaja, da je bila ponudba gasilcem enaka kot pri primerljivih poklcih.

V sindikatu ocenjujejo, da do podpisa aneksa h kolektivni pogodbi očitno ne bo prišlo, saj od svojih predlogov ne odstopajo, je poudaril sekretar Sindikatapoklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Sindikati so v četrtek prejeli nov vladni predlog, ki pa je bil po besedah Švarca še slabši od tistega, ki jim ga je v ponedeljek poslal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Ob tem je Švarc pojasnil, da sta se prejšnji vladni predlog in sindikalni predlog razlikovala za 150.000 evrov na letni ravni. Šlo je za razlike pri 11 delovnih mestih, za devet od njih so sindikati predlagali dvig za dva plačna razreda, za dva od njih pa za tri plačne razrede. Pri tem je Švarc poudaril, da je dvig za tri plačne razrede nujen zaradi odprave anomalij in zaradi hierarhije, saj ne moreta biti v istem razredu, denimo, vodja gasilske skupine in gasilec specialist, ki je prvemu podrejen.

Gasilci napovedujejo proteste

Po oceni Švarca jih ministrstvu z zadnjim predlogom postavlja pred dejstvo in kaže nanje s prstom, češ da bo, če dogovora ne parafirajo, gasilstvo ostala edina panoga v državi, ki si ne bo zagotovila povišanja plač. Švarc je ob tem poudaril, da se politika vselej rada postavlja z gasilci, kadar jih potrebuje.

V sindikatu poklicnih gasilcev zato za jeseni napovedujejo proteste, če pa ti ne bodo uspešni, pa ne izključujejo niti možnosti stavke. Poudarjajo, da delovna mesta v gasilstvu niso visoko ovrednotena, saj je povprečna bruto plača 964 evrov.

MORS: Dogovor je primerljiv z ostalimi

Na ministrstvu za obrambo so se odzvali na očitke poklicnih gasilcev in poudarili, da je zadnji vladni predlog enak kot pri primerljivih poklicih. Pri poklicnih gasilcih gre za poklicno skupino, ki je primerljiva s policisti in glede na dejstvo, da se plačni razred nobeni poklicni skupini v okviru pooblaščenih uradnih oseb ne povišuje za tri plačne razrede, tudi za gasilce to ni bilo sprejemljivo.

Sicer pa na ministrstvu poudarjajo, da so pogajanja zaključena in zato ne bo več dodatnih dogovorov, zato bodo gasilci, če dogovor ne bo parafiran, edini ostali brez povišanja plač.

