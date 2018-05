Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stranke imajo še nekaj več kot teden časa, da prepričajo volivce. Foto: BoBo Dodaj v

Volitve 2018: Soočenje neparlamentarnih strank

Tri področja, tri voditeljice

24. maj 2018 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nocojšnje soočenje na Prvem programu Televizije Slovenija bo namenjeno predstavitvi neparlamentarnih strank, od osme ure dalje bodo svoje poglede na aktualne teme razkrile stranke, ki se skušajo prebiti v parlament.

Za vstop v parlament se bo 3. junija potegovalo kar 25 strank, nekatere med njimi so že stalnica na slovenskem političnem parketu, druge pa parlamentarnega praga še nikoli niso prestopile.

Pretekli teden so na prvem predvolilnem soočenju parlamentarne stranke obravnavale notranje, zunanjepolitične in gospodarske teme, nocoj pa bo na vprašanja o aktualnih temah in prihajajočih izzivih, ki čakajo Slovenijo, odgovarjalo 11 neparlamentarnih strank. Beseda bo med drugim tekla o plačah, strategijah slovenske zunanje politike in posegih politike v gospodarstvo.

Oddajo bodo vodile Erika Žnidaršič, Mojca Širok in Janja Koren.

Sa. J.