Vox populi: Ocena dela vlade se je občutno popravila

Marjan Šarec drugi najbolj priljubljen politik

21. november 2018 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V drugem mesecu delovanja vlade se je podvojil delež tistih, ki menijo, da dela uspešno, saj je takih kar 44 odstotkov, kar je še enkrat več kot oktobra. Kot neuspešno delo vlade ocenjuje 37,3 odstotka vprašanih.

Če bi bile volitve danes, bi na vrhu ostal SDS in prejel 18 odstotkov glasov. Na drugo mesto se je prebil SD s 14,7-odstotno podporo, na tretje mesto pa je zdrsnila Lista Marjana Šarca, za katero bi glasovalo 12,2 odstotka vprašanih. Levico bi podprlo 8,1 odstotka vprašanih, Novo Slovenijo 6,2 odstotka, SMC pet odstotkov. 3,7 odstotka vprašanih bi glasovalo za DeSUS, prav tako 3,7 odstotka bi dobil SNS, 2,3 odstotka podpira SAB. Slaba petina vprašanih je neodločena.

Primerjava s podatki iz prejšnjega meseca kaže, da je po prvem krogu lokalnih volitev podpora zrasla SDS-u, SD-ju, ki je prehitel Listo Marjana Šarca, tej je podpora nekoliko padla, nekaj so pridobili še Levica, NSi, SMC, občutno pa SNS. Najbolj se je zmanjšala naklonjenost Stranki Alenke Bratušek.

V državnem zboru bi SDS glede na izvedeno raziskavo zasedel 22 sedežev, SD 18 sedežev, LMŠ 16 sedežev. Levica bi imela 10 poslancev, NSi osem poslancev, SMC šest poslancev. Po štiri poslance bi imela DeSUS in SNS, SAB pa se ne bi uvrstil v parlament.

Po prvem krogu lokalnih volitev se je večini politikov povečala priljubljenost. Najpomembnejši vzpon na razpredelnici je dosegel Marjan Šarec, ki se je prebil na drugo mesto, na prvem pa vztraja Borut Pahor, na tretjem mestu je Violeta Bulc, ena izmed edinih dveh slabše ocenjenih politikov ta mesec. Sledijo Tanja Fajon, Ljudmila Novak, Dejan Židan. Milan Brglez je drugi slabše ocenjeni politik, pridobil pa je Zoran Janković.

V spodnjem delu lestvice ni večjih sprememb. Družbo najbolj priljubljenih tokrat zapuščata Zmago Jelinčič in Miha Kordiš, prihodnji mesec ju bosta zamenjala Janez Janša in Anže Logar, ki so ju anketiranci največkrat predlagali.

Anketo Vox populi je za Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija opravila agencija Ninamedia med 19. in 20. novembrom na vzorcu 700 oseb.

VIDEO Višja priljubljenost politikov

La. Da.