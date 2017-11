Vraničar Ermanova prepričana o "pošteni rešitvi usode Nove Ljubljanske banke"

Srečanje v Bruslju

7. november 2017 ob 14:38

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman meni, da lahko Slovenija Bruslju ponudi ustrezne predloge, ki bi omogočili pošteno rešitev glede usode Nove Ljubljanske banke. Koalicija sicer ne podpira prodaje manjšega deleža banke ali zamenjave sankcij.

"Verjamem, da imamo možnost ponuditi ustrezne predloge, ki zagotavljajo pošteno rešitev nastalega položaja ter so skladni z duhom in namenom dodeljene državne pomoči, ne zgolj v primeru NLB-ja, ampak so v splošnem skladne z evropskimi pravili dodeljevanja državne pomoči," je poudarila finančna ministrica. V petek se je namreč sešla z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager.

Povedala je, da sta se z Vestagerjevo dogovorili za nadaljnje intenzivne stike, ki potekajo na delovni ravni vse od zadnjega sestanka 26. oktobra v Bruslju. "Glede na to, da se približujemo končnim datumom, je treba te pogovore intenzivirati na vseh ravneh," je pojasnila ministrica in dodala, da je bil petkov datum določen sporazumno.

V petek bo v Bruslju tudi premier Miro Cerar, ki se bo o vprašanju prodaje NLB-ja pogovarjal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Slovenija se je leta 2013 v zameno za soglasje Bruslja k državni pomoči 100-odstotno državne NLB zavezala k prodaji treh četrtin banke do konca tega leta. Nato je komisija maja odobrila spremembo zaveze: prodaja 50 odstotkov banke do konca leta, 25 odstotkov minus eno delnico pa do konca prihodnjega leta.

Vendar je kmalu zatem junija vlada odločila, da zaradi prenizke cene in tveganj zlasti v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami hrvaških varčevalcev nekdanjega LB-ja postopek prodaje NLB-ja ustavi. Finančni ministrici so naložili, da v pogovorih s komisijo poišče alternative.

Alternativni predlogi

Med alternativnimi predlogi so se pred oktobrskim sestankom v Bruslju omenjali do triletni odlog prodaje ob dodatnih kompenzacijskih ukrepih, prodaja majhnega deleža banke do konca leta in denarna sankcija banke državi namesto prodaje podružnic banke na Balkanu. Evropska komisija je sicer po oktobrskem sestanku o NLB-ju poudarila pomen spoštovanja zavez: "Prodaja 75-odstotnega državnega deleža v NLB-ju je pomembna zaveza za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti banke (...) Članice so odgovorne za spoštovanje svojih zavez."

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je v ponedeljek poudarila, da sta za koalicijo trenutno nesprejemljivi obe možnosti - tako prodaja manjšega deleža banke do konca leta kot zamenjava sankcij, zato se zavzemajo za tretjo pot.

