Vrhnika bo na lokalnih volitvah dobila novega župana, saj je zdajšnji napovedal slovo

Lokalne volitve na Vrhniki

11. november 2018

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Vrhničani bodo na lokalnih volitvah izbirali med tremi županskimi kandidati, med katerimi pa ni zdajšnjega župana Stojana Jakina, saj se poslavlja po dveh mandatih.

Vsi kandidati so župansko kandidaturo vložili s podpisi volivcev. Prvi med njimi je to storil Peter Gabrovšek, ki bo na volitvah nastopil s podporo liste Povezujemo Vrhniko in stranke SD. Možnost za kandidiranje na županskih volitvah je 54-letnik imel že leta 2002, vendar jo je, kot je pojasnil, takrat zavrnil, saj se je čutil za župansko funkcijo premladega, hkrati pa je takrat imel še veliko nedoseženih ciljev pri svojem delu v gospodarstvu.

Vodja vrhniškega centra Saubermacher ocenjuje, da je te cilje dosegel, nov izziv pa mu pomeni županovanje. Prepričan je, da lahko s svojim programom občanom zagotovi bolj kakovostno življenje v njihovi občini. Med drugim se Gabrovšek zavzema za celostno ureditev prometa na Vrhniki, zmanjšanje do okolja škodljivih dejavnikov, inovativno in trajnostno naravnana podjetja ter medgeneracijsko povezovanje. Pri iskanju podpore občanov ga bo vodil slogan Med seboj naj ne tekmujejo ljudje, temveč njihove ideje.

Viktorja Sladiča je za župansko kandidaturo spodbudilo tudi delo v občinskem svetu, kjer je deloval en mandat z Listo za razvoj vrhniškega podeželja. Podpore drugih strank ni iskal, saj je po njegovih besedah le tako neodvisen kandidat.

Prepričan je, da lahko s svojimi izkušnjami in poznavanjem tako lokalne in državne uprave uspešno vodi vrhniško občino. Kot je pojasnil, verjame, da mora Vrhnika v korak s časom in se razvijati v drugo smer kot do zdaj. Občina ima po njegovih besedah dovolj drugih priložnosti in ne potrebuje nadaljnjega razvoja nevarnih dejavnosti. Ob tem je med drugim poudaril vrhniška obrata Kemisa in Saubermacherja.

Ob morebitni izvolitvi 58-letni Sladič najprej napoveduje pripravo dolgoročnega in razvojno naravnanega prostorskega akta, ki bo temelj za načrtovanje drugih dejavnosti. Med njegovimi ključnimi programskimi usmeritvami so vzpostavljanje okolja, ki bo hkrati spodbudno za nove vlagatelje, prijazno do narave in bo zadržalo v vrhniški občini delujoče obrtnike. Napoveduje tudi razvoj turizma in turistične infrastrukture.

Trije svetniški mandati najmlajšega kandidata

39-letnega Daniela Cukjatija, ki ima za sabo že tri svetniške mandate in dobro pozna delovanje vrhniške občine, pa podpirajo v SMC-ju, SDS-u, NSi-ju in lokalna Lista za lajf. Sin nekdanjega predsednika DZ-ja Franceta Cukjatija želi Vrhniko usmeriti na razvojno pot in nasloviti potrebe občanov.

Po njegovi oceni je občina v preteklih letih namreč največ vlagala v infrastrukturo, ki ni primarno namenjena prebivalcem, prav tako pa ni imela posluha za ureditev poslovno-obrtne cone in za nove vlagatelje. Kritičen je tudi do "enega najdražjih komunalnih prispevkov, ki ga morajo plačevati občani".

Cukjati med svojimi programskimi prioritetami poudarja še okoljske teme, nadaljnje reševanje prometne problematike s pravočasnim dokončanjem obvoznic in vlaganje v turistično infrastrukturo.

G. C.