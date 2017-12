Vrhovno sodišče v ustavno presojo poslalo zakon o referendumu

Za ta korak so se odločili med obravnavo pritožbe Vilija Kovačiča

12. december 2017 ob 21:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji, saj meni, da sta zakona protiustavna in ju ne more obravnavati pri pritožbi Vilija Kovačiča zoper poročilo Državne volilne komisije.

Vili Kovačič se je zoper poročilo DVK-ja pritožil novembra, saj so se po njegovem mnenju zgodile nepravilnosti, ki so vplivale na poštenost referendumskega postopka in s tem tudi na izid, ki ga v celoti izpodbija. Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru na vrhovnem sodišču izpodbija tudi sklep vlade, s katerim je ta imenovala delovno skupino za vodenje in koordinacijo komuniciranja v referendumski kampanji ter zoper sklep, s katerim je dodelila 97.000 evrov denarja iz proračuna za potrebe vladne strani na referendumu.

Kot so pojasnili na vrhovnem sodišču, je stališče ustavnega sodišča, da morajo biti predmet presoje v referendumskem sporu pred vrhovnim sodiščem vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko ali so vplivale na poštenost postopka in njegov izid, med njimi tudi kršitve pravil referendumske kampanje, vključno z njenim financiranjem.

Vrhovno sodišče se strinja z nujnostjo učinkovitega sodnega varstva pravic, ki so varovane na podlagi ustavne in zakonske ureditve referenduma, so zapisali in dodali, da so zato v predmetnem sporu sledili ustavni dolžnosti, prekinili postopek odločanja in vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakonov.

Vrhovno sodišče je namreč ugotovilo, da Kovačiču trenutna zakonska ureditev referendumskega spora zaradi neustavnih pravnih praznin preprečuje odločitev o pritožbi v referendumskem sporu.

L. L.