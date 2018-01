Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dela prosti dnevi letos med tednom. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Vsi praznični, dela prosti dnevi, bodo med tednom

2. januar za podaljšanje novoletnega praznovanja

2. januar 2018 ob 07:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Drugo leto po ponovni uvedbi praznika je 2. januar v Sloveniji prav tako prost dan. V letu 2018 bodo vsi praznični dnevi, ki so tudi dela prosti, med tednom.

Zakon za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 je 2. januar ukinil kot dela prost dan, saj naj bi to prispevalo k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu. Po štirih letih skrajšanih novoletnih praznovanj pa je bil že lani 2. januar znova uvrščen na seznam dela prostih dni.

Drugi januar je kot podaljšek novoletnega praznovanja praznik v redkih državah po Evropi: v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav je delovni dan, so pa prebivalci v številnih državah za razliko od Slovenije prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.

In kako bodo letos razvrščeni še vsi ostali, dela prosti praznični dnevi?

Prešernov dan: 8. februar, četrtek

Velikonočni ponedeljek: 2. april, ponedeljek

Dan upora proti okupatorju: 27. april, petek

Praznik dela: 1. in 2. maj, torek in sreda

Dan državnosti: 25. junij, ponedeljek

Marijino vnebovzetje: 15. avgust, sreda

Dan reformacije: 31. oktober, sreda

Dan spomina na mrtve: 1. november, četrtek

Božič: 25. december, torek

Dan samostojnosti in enotnosti: 26. december, sreda

A. S.