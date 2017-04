Za Sindikat policistov Slovenije zadeva Petrovič končana

Upajo, da se bodo nekdanji člani vrnili v sindikat

3. april 2017 ob 13:24

Po odstopu predsednika Sindikata policistov Slovenije Zorana Petroviča zaradi afere z ministrom Borisom Koprivnikarjem je zgodba za sindikat s tem končana.

"Ta odstop smo podprli tudi v vodstvu sindikata, predvsem zaradi tega, ker smo bili od izbruha afere Koprivnikar zaradi domnevne vpletenosti funkcionarjev sindikata deležni številnih pritiskov, vprašanj članstva in zunanje javnosti. To je za sindikat predstavljalo zelo veliko breme in delo je zaradi tega močno zastalo. To so občutili predvsem naši člani," je pojasnil začasni predsednik sindikata (SPS) Kristjan Mlekuž in dodal, da je zgodba s tem Petrovičevim dejanjem zanje končana. Od celotne afere so se ogradili, Mlekuž pa se je ob tem "vsem vpletenim, ki so imeli kakršne koli težave zaradi tega ravnanja", iskreno opravičil.

Poleg Petroviča sta svojo odstopno izjavo s funkcij v sindikatu podala tudi Denis Kadirić in Miha Sakač, ki sta bila prav tako del afere in ki sta izgubila delo na policiji, je potrdil Mlekuž. Članstvo sindikata je sicer od izbruha afere Koprivnikar upadlo, s približno 2.800 na okoli 2.600. "Upamo, da bodo vsi, ki so izstopili iz sindikata, prepoznali, da bo zdaj sindikat deloval neobremenjeno, v korist članstva, in se morda odločijo spet vstopiti v sindikat," je dejal Mlekuž.

Svet sindikata je sicer že imenoval novo začasno vodstvo za obdobje pol leta, glavne naloge pa bodo po besedah Mlekuža ohranitev in revizija poklicnega upokojevanja, odprava anomalij na delovnih mestih v okviru javnega sektorja, spremembe kolektivne pogodbe za policiste, predvsem pa delodajalčeva nabava novih zaščitnih sredstev za policiste.

Izgubili tudi bitko na sodišču

Spomnimo, novembra 2015, v času policijske stavke in intenzivnih pogajanj med policijskima sindikatoma in vlado, je ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja na neko sobotno noč ustavila policijska patrulja in opravila prometni nadzor. Informacijo o tem je na družbenih omrežjih prvi objavil kar minister Koprivnikar sam in se ob tem vprašal, ali bi lahko nadzor imel kakšno povezavo s stavkovnimi pogajanji.

Pozneje se je začelo izkazovati, da je ministrova domneva pravilna. Čeprav prva notranja preiskava na Policijski upravi Kranj ni pokazala nepravilnosti, so namreč dogovarjanje policijskih sindikalistov znotraj zaprte klepetalnice na Facebooku razkrile anonimke jeznega policista, ki je objavil zaslonske posnetke klepetalnice, v kateri je sodelovalo 26 članov sindikata.

Sledila je še ena notranja preiskava, ki je domnevno neprimerna ravnanja policistov potrdila, in na začetku marca 2016 je odpoved iz krivdnih razlogov dobilo pet policistov, med njimi tudi Petrovič. Vložili so tožbe zoper ministrstvo za notranje zadeve oz. policijo zaradi domnevne nezakonite odpovedi, a je sodišče pritrdilo delodajalcu.

