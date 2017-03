Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Predsednik sindikata policistov Petrovič je odstopil iz spoštovanja sodbe delovnega sodišča. Foto: BoBo Sorodne novice Sindikalist Petrovič: "Dogovarjanja o ustavljanju ministra Koprivnikarja ni bilo" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zoran Petrovič odstopil s čela sindikata policistov

Svoj odstop podal v torek

31. marec 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS) Zoran Petrovič je odstopil s funkcije, za takšno potezo se je odločil iz spoštovanja sodbe ljubljanskega delovnega sodišča, so sporočili s sindikata.

Petrovič je eden od petih policistov, ki so zaradi razkritja o dogovarjanju nekaterih funkcionarjev Sindikata policistov Slovenije (SPS) o policijskem nadzoru nad ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem marca lani dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Več jih je vložilo tožbe zoper ministrstvo za notranje zadeve oz. policijo zaradi domnevno nezakonite odpovedi. Delovna sodišča so tožbe policistov Denisa Kadirića, Mihe Sakača in Petroviča že zavrnila in potrdila ustreznost razlogov za odpoved.

Petrovič je svoj nepreklicni odstop svetu sindikata podal v torek. Kot so pojasnili v sindikatu, sodba delovnega sodišča še ni pravnomočna in "bo nadaljnji postopek zaključen na višjih sodnih instancah".

Vodenje sindikata začasno prevzel Mlekuš

Svet sindikata je za vršilca dolžnosti predsednika začasno imenoval dozdajšnjega generalnega sekretarja sindikata Kristjana Mlekuša, ki bo funkcijo prevzel s 1. aprilom.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, s tem dejanjem "v celoti spoštujejo odločitev delovnega in socialnega sodišča, ki je razsodilo v primeru domnevno nezakonite in dogovorjene ustavitve ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja dne 29. 11. 2015". Izražajo obžalovanje, da je do dogodka sploh prišlo in se od ravnanja posameznikov ograjujejo, hkrati pa dokončno odločitev o tem prepuščajo pristojnim. "Vsem vpletenim v spornem dogodku se iskreno opravičujemo za vse neprijetnosti, ki so jih bili zaradi ravnanj posameznikov iz sindikata deležni," so še zapisali.

"Sindikat policistov Slovenije bo v prihodnje ostal kompetenten in konstruktiven socialni partner ter še naprej skrbel za zaščito policistk in policistov ter zagotavljal ustrezne delovne in socialne pogoje. Svoje poslanstvo, ki mu ga podeljujejo njegovi člani, bomo vestno in odgovorno izpolnjevali tudi v prihodnje," so zagotovili.

Sa. J.