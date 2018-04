Zadnji dan za organizatorje referendumske kampanje

Do ponedeljka se jih je prijavilo 19

17. april 2018 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Le še danes je čas, da se vsi, ki želijo sodelovati v kampanji pred ponovljenim glasovanjem na referendumu o zakonu o drugem tiru kot organizatorji kampanje, prijavijo Državni volilni komisiji. Odpreti morajo posebne transakcijske račune.

Kot kaže, bo tokrat v referendumski kampanji sodelovalo manj organizatorjev kot ob razveljavljenem glasovanju septembra lani, ko se jih je prijavilo 32. Do ponedeljka do 15. ure je to storilo 19 organizatorjev. Med njimi so za zdaj pobudnik referenduma Vili Kovačič, parlamentarne stranke SMC, SD, NSi, Levica in Stranka Alenke Bratušek, državna inženirska družba DRI ter še nekatere zunajparlamentarne stranke, skupine in posamezniki.

V kampanji po odločitvi vrhovnega sodišča ne bo vlade, kar pa ne pomeni, da bodo manjkali tudi glavni akterji na strani podpornikov zakona.

Nasprotniki uveljavitve zakona si prizadevajo predvsem za drugačno traso in cenejšo izvedbo projekta. Podporniki zakona medtem poudarjajo pomen drugega tira za razvoj slovenskega gospodarstva.

Na tokratnem referendumu se bo sicer prvič zgodilo, da bodo volivci o istem zakonu na referendumu odločali dvakrat. Vili Kovačič je namreč izid septembrskega glasovanja uspešno izpodbijal na vrhovnem sodišču, ki je glasovanje razveljavilo.

A. S.