"Zaradi semantike" RTV Slovenija ob 1,4 milijona evrov

30. oktober 2017 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2004 je RTV Slovenija sklenila pogodbo za oglaševanje s podjetjem Media Publikum. Leta 2010, ko je RTV Slovenija vodil Anton Guzej, je RTV Slovenija k obstoječi pogodbi podpisala še Prilogo, dva Aneksa k pogodbi in en Dogovor k aneksu. Pogodbena partnerja sta se tako dogovorila za sodelovanje in sodelovanje ob trženju prenosov s Svetovnega prvenstva v nogometu.

Med pogodbenima partnerjema pa je kasneje prišlo do spora glede tolmačenja zapisanega in posledično do sodnega postopka, ki se je pred dnevi končal na višjem sodišču v Ljubljani. Izkazalo se je, da sta si zapisano sodelovanje pogodbeni stranki razlagali vsaka drugače. Do nesporazuma je prišlo zaradi različnega razumevanja besed "všteje", "prišteje", predvsem pa je sporna beseda "prišteje v". Če bi pomenila, da se znesek "ne všteje", bi RTV Slovenija celo dobila 716.510,82 evra ali pa, če bi pomenila, da se znesek "všteje", mora RTV Slovenija plačati 1.012 tisoč evrov. Višje sodišče je povedalo, da je določilo sklenjenega aneksa "nejasno že zaradi nezdružljive besedne zveze 'prištevati '".

Naredilo je tudi semantično analizo in ugotovilo, da s še tako skrbno razlago ni mogoče ugotoviti "le enega besedilnega pomena tega dogovora". In tako je razsodba v korist ali škodo več ali manj slonela na pričanju tedanjega generalnega direktorja Antona Guzeja, ki pa je jasno zatrdil, da je pitijske besede potrebno razumeti v korist Media Publikuma, ker naj bi bilo res tako dogovorjeno.

Ker je razsodba dokončna, pritožba z revizijo verjetno ni smiselna in ne zadrži plačila, bo, skladno z razsodbo, RTV Slovenija znesek plačala. To bo za RTV Slovenija pomenilo dodatni strošek v višini okoli 600.000 evrov, saj je imela že do sedaj ustvarjeno rezervacijo za predvideno potencialno plačilo v višini okoli 800 tisoč evrov. Posledično se lahko zgodi, da bo RTV Slovenija v letu 2017 izkazala izgubo.

