Zastoji hromijo promet na slovenskih cestah

Povečan promet zardi verskega praznika v sosednjih državah

15. junij 2017 ob 10:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani pa je zastoj, dolg približno 16 kilometrov.

Zastoj je tudi na regionalni cesti Blagovica-Lukovica-Domžale. Možen je obvoz na relaciji Vransko-Kamnik-Ljubljana.

Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Obenem je promet gost na primorski avtocesti pred priključkom Unec in pred predorom Kastelec, kjer je kolona vozil v smeri Kopra dolga en kilometer.

Zaradi praznika svetega rešnjega telesa in krvi v nekaterih sosednjih državah (v Avstriji, Italiji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem) je povečan promet na cestah in mejnih prehodih, iz smeri Avstrije proti Hrvaški.

Četrtek sončen, v petek občasne padavine

V četrtek bo čez dan večinoma sončno vreme. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Petek bo spremenljivo oblačen. Predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ob morju bodo verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti pa bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko še kakšna ploha. Pihal severni do severozahodni veter. Nekoliko hladneje bo. Tudi v nedeljo bo na vzhodu še nekaj oblačnosti, drugod pa pretežno jasno. Veter bo oslabel.

G. C.