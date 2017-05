Sistematični nadzor na meji še vedno buri duhove

Srečanje evropskih notranjih ministrov

18. maj 2017 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Evropskem parlamentu v Strasbourgu so v sredo terjali spremembo uredbe, katere izvajanje je nedavno povzročilo dolge kolone na slovensko-hrvaški meji. O tem bodo govorili tudi na srečanju Slovenije, Hrvaške s Komisijo.

Nova pravila je potrdil tudi Evropski parlament. Tam zdaj ugotavljajo, da so v želji po večji varnosti potrdili neživljenjski ukrep, ki ovira prosto gibanje ljudi in škodi gospodarstvu.

Tanja Fajon je v imenu socialistov Evropsko komisijo pozvala k ukrepanju. "Komisar, ali nameravate dogovor premierjev Slovenije in Hrvaške s predsednikom komisije Junckerjem, da lahko državi izvajata usmerjeno preverjanje potnikov, kadar je čakalna doba daljša od 15 minut, tudi formalno vključiti v schengenski zakonik? Pričakujem, da boste ukrepali," je izjavila.

Predlog o reviziji uredbe so podprli Zeleni, Liberalci ter drugi. Poslanci iz Hrvaške so ob tem izpostavljali škodo v turizmu. Smešno in paradoksalno je, da komisija zdaj znižuje napoved hrvaške gospodarske rasti zaradi posledic pravil, ki jih je sama predlagala, je dejala Dubravka Šuica iz EPP-ja.

Bi uredbo s tem razvodeneli?

Nekateri pa menijo, da bi z uzakonitvijo '15-minutnega pravila' uredbo dejansko izničili. Sistematični pregledi so potrebni in upravičeni, v Belgiji so samo prvi dan odkrili 15 ljudi iz uradnih seznamov in jih zaslišali, je dejal Gerard Deprez. Podpredsednik komisije je pojasnil, da iščejo rešitve za - po njegovem - začetne težave pri izvajanju novih pravil. Po obisku ekspertov na najbolj prizadetih mejnih prehodih prejšnji teden so se - tako Andrus Ansip - dogovorili glede dodatnih smernic za izvajanje pravil.

Temu bo namenjen tudi tokratni sestanek državnih sekretarjev Slovenije in Hrvaške s komisarjem Dimitrisom Avramopoulosom ob robu zasedanja notranjih ministrov. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic pa bo slovenska stališča o tem in nasprotovanju nadzora na meji z Avstrijo ločeno predstavil tudi kolegom iz Avstrije, Danske in višegrajskih članic.

Erika Štular, Radio Slovenija