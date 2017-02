Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poslanska skupina Združene levice. Zdaj jo sestavljajo le še člani IDS-ja in Trsa. DSD je poslanko izgubil lani, ko je prestopila k ISD-ju. Foto: BoBo/Borut Živulovič DSD je ustanovil Žnidaršič, nekoč DeSUS. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Združena levica razpada. Žnidaršič: IDS ter Trs odhajata, mi ostajamo

Tudi v IDS-ju neenotnost

9. februar 2017 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Demokratična stranka dela (ZL-DSD) in skupina civilnodružbenih gibanj ter organizacij ostajata v koaliciji ZL, iz nje odhajata IDS ter Trs, trdi Žnidaršič.

Združena levica (ZL) je koalicija treh strank: Iniciative za demokratični socializem (IDS), Demokratične stranke dela (ZL-DSD) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (Trs). Četrto skupino ZL-ja so predstavljale civilnodružbene skupine in organizacije: Gibanje za pravično družbo (GPD), Kulturno politično društvo Svoboda-Straža, Lista Skupaj za pravično skupnost (SPS) ter del članstva gibanja Puntarjev.

Sodeč po tiskovni konferenci Franca Žnidaršiča, predsednika ZL-DSD-ja, koalicija zdaj ostaja brez polovice koalicije. V ZL-ju ostajata "zvesti članici" četrta skupina ter ZL-DSD. IDS ter Trs pa "odhajata na svoje" in ustanavljata "neko svojo stranko", v novo stranko, "z veliko željo, da bi to bila Združena levica," je na konferenci povedal Žnidaršič.

Združena levica je bila ustanovljena leta 2014 pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Na njih je dosegla šest odstotkov glasov in s tem šest poslanskih mandatov. Zaplet števila ne bo zmanjšal, saj so vsi poslanci ZL-ja člani ali IDS-ja ali Trsa.

Kaj je sprožilo nejevoljo v DSD-ju? Med drugim lanski zaplet, ko je Violeta Tomić, takrat predsednica DSD-ja, prestopila v IDS.

DSD je leta 2010 ustanovil Žnidaršič, ki je izstopil iz DeSUS-a (bil je tudi poslanec te stranke), in s seboj potegnil tudi del članstva stranke Karla Erjavca.

Neenotnost tudi v IDS-ju

Da v Združeni levici obstajajo nezanemarljiva nesoglasja, se je javno pokazalo na aprilskem kongresu stranke IDS. Kongres je bil zaradi sporov nesklepčen, veliko je bilo očitkov na račun vodenja stranke ter delovanja poslanske skupine, Luki Mescu so člani tudi grozili s fizičnim nasiljem.

Konflikt je delno izhajal tudi iz dileme, ali naj se štiridelna koalicija združi v dejansko eno stranko ZL. Od vseh štirih koalicijskih partnerjev so soglasje za začetek pogajanj v tej smeri podali le v Trsu.

Demokratična stranka dela pa se takrat preimenovala v ZL-DSD. Žnidaršič je tedaj pojasnil, da je k potezi botroval odnos Trsa in IDS-ja, ki sta vselej govorila v imenu ZL-ja, ne da bi se poprej uskladili s preostalima partnericama.

V DSD-ju so tako prepričani, da sta si Trs in IDS prisvojili ime Združena levica ter pri tem pozabili na DSD in 4. skupino, pozabljata pa na pomen preostalih dveh partneric, brez katerih "ne bi bilo uspeha na volitvah".

Al. Ma.