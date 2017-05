Združena levica v pričakovanju združitve v enotno stranko

Spojitev bo 24. junija

27. maj 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Združena levica (ZL) je tik pred združitvijo v enotno stranko. Stranki TRS in Iniciativa za demokratični socializem (IDS) morata sprejeti le še sklep o spojitvi.

Člani IDS-a o združitvi v Združeno levico ter o njenem programu in statutu prav v teh dneh odločajo na dopisnem kongresu, ki bo potekal približno 14 dni.

"Združujemo se predvsem zato, da naredimo levico močnejšo. Do zdaj smo bili Združena levica koalicija, sredi mandata pa smo se odločili, da bi bilo bolj smiselno naše moči poenotiti, saj lahko delamo bolje in več ter da konec koncev ZL pride tudi na teren, kaj zdaj se naši simpatizerji in podporniki niso mogli včlanit v stranko Združena levica, ampak so morali izbirati med strankami članicami," je pojasnil poslanec ZL-ja Luka Mesec.

Ustanovni kongres oziroma spojitev Združene levice v enotno stranko bo potekala 24. junija. Za predsedniško funkcijo se bo potegoval Mesec, za mesto koordinatorice pa Violeta Tomić.

T. H., Lucija Dimnik Rikić/Radio Slovenija