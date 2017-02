Trs prepričljivo za združitev z IDS-om

Dva člana združitve nista podprla

25. februar 2017 ob 17:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stranka Trs, ki je v DZ-ju del Združene levice, je na delovni konvenciji, ki še traja, z veliko večino podprla sklep o združitvi s stranko IDS, je pojasnila predsednica Trsa Violeta Tomić.

Združitve z IDS-om, ki je tudi del Združene levice, nista podprla dva člana stranke, dva pa sta bila vzdržana, je povedala Tomićeva. Sicer na konvenciji trenutno poteka razprava o osnutku statuta in programa nove stranke, v katero se nameravajo združiti z IDS-om.

Po besedah Tomićeve proces priprave na združitev z IDS-om v eno stranko poteka že nekaj časa, delovne skupine so tudi pripravljale skupne dokumente. Odločitev o združitvi mora sicer sprejeti tudi IDS, kjer pa so postopki bolj zapleteni in je bilo v preteklosti glede tega v iniciativi že precej burno dogajanje.



Združena levica (ZL) je namreč koalicija treh strank: Iniciative za demokratični socializem (IDS), Demokratične stranke dela (ZL-DSD) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (Trs). Četrto skupino ZL-ja predstavljajo civilnodružbene skupine in organizacije: Gibanje za pravično družbo (GPD), Kulturno-politično društvo Svoboda Straža, Lista Skupaj za pravično skupnost (SPS) ter del članstva gibanja Puntarjev.



Združitvi Trsa in IDS-a, ki naj bi se zgodila do poletja, ko bodo speljani vsi procesi v obeh strankah, pa nasprotuje DSD, ki ga vodi Franc Žnidaršič. Pred dobrima dvema tednoma je na novinarski konferenci oznanil, da IDS in Trs zapuščata ZL in ju obtožil, da do neke mere privatizirata ZL, sklicujeta novinarske konference brez posvetovanja, da ne komunicirajo med seboj … Tudi v četrti skupini IDS in Trs obtožujejo, da želijo znotraj ZL-ja vzpostaviti hegemonijo. Vodja poslanske skupine ZL-ja Luka Mesec je te očitke zavrnil, Žnidaršiču pa oponesel, da v dveh letih ni praktično ničesar prispeval, da zgolj vnaša razdor, in da gre za poskus izsiljevanja.

A. Č.