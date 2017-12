Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi znanstvenik z novogoriške univerze je zmagal na letošnji 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Tako je Jurca postal prvi slovenski absolutni zmagovalec na kateri koli olimpijadi iz znanja. Foto: BoBo Sorodne novice Zlato jabolko bo šlo tudi v Bovec Zlato jabolko Primorske borcu in patru za organizacijo maše padlim Dodaj v

Zmagovalec olimpijade iz astronomije in astrofizike prejel Pahorjevo zlato jabolko

Predsednik Pahor je prejel vrtljivo zvezdno karto

13. december 2017 ob 17:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je vročil jabolko navdiha Alekseju Jurci, izjemnemu mladeniču in absolutnemu zmagovalcu mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike.

Pahor je ob tej priložnosti čestital Jurci in mentorjem, ki so pripomogli k imenitnemu uspehu mladega znanstvenika. Mentorji Jurce pa so predsedniku Pahorju izročili vrtljivo zvezdno karto.

Odslej, od Aleksejeva uspeha naprej, bo vsakič, ko bo kdo od slovenskih znanstvenikov naredil izjemen znanstveni dosežek, njegovo ime na karti slavnih zvezd s pripisom, se je odzval Pahor in dejal, da mu je Jurca obljubil, da bo dodal pripis.

Jurca se je zahvalil za priznanje in poudaril, da gre za njegov uspeh zasluga tudi vsem mentorjem, ki so ga podpirali na tej poti in omogočili, da se je udeležil mednarodne olimpijade.

Prejemnik številnih priznanj

Mladi znanstvenik z novogoriške univerze je zmagal na letošnji 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. Tako je Jurca postal prvi slovenski absolutni zmagovalec na katerikoli olimpijadi iz znanja.

Na letošnji 15. mednarodni lingvistični olimpijadi pa je Jurca prejel posamično bronasto medaljo, slovenska ekipa pa je prejela tudi ekipno bronasto medaljo. V ekipi so poleg Jurce sodelovali še Anja Zdovc, Ana Meta Dolinar in Maja Bošnjaković.

Jurca je že lani skupaj z dijakoma II. gimnazije Maribor Urbanom Duhom in Lukom Govedičem osvojil zlato medaljo na evropski naravoslovni olimpijadi. Leto prej pa je na tem tekmovanju s Katjo Arh in Martino Lokar osvojil srebro. Na evropski naravoslovni olimpijadi se dijaki merijo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja - biologije, kemije in fizike.

Potrditev uspešnega pristopa pedagogov

V uradu predsednika republike so v utemeljitvi zapisali, da Jurca ni prejel samo zlatega priznanja, ampak je bil tudi absolutni zmagovalec, saj je dosegel največ točk med vsemi tekmovalci, kar doslej ni uspelo še nobenemu Slovencu na nobeni olimpijadi znanja.

"Bleščeči rezultati Jurce so imenitna potrditev uspešnega pristopa slovenskih pedagogov. So utemeljen razlog za njihov in naš skupni ponos ter hkrati navdih za nov polet v prihodnosti," so zapisali v uradu.

