Zorko: Na novih volitvah bi najbolj pridobila SDS in Levica

NSi je po mnenju Andraža Zorka ključna stranka pri sestavljanju koalicije

8. julij 2018 ob 12:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nove parlamentarne volitve so po mnenju analitika Andraža Zorka iz agencije Valicon v trenutni situaciji najverjetnejši scenarij. Levosredinske stranke se jim lahko izognejo le tako, da pri koalicijskih pogajanjih popustijo NSi-ju in tej stranki dajo nesorazmerno moč.

Predsednik SDS-a Janez Janša bo po mnenju Andraža Zorka predsedniku republike Borutu Pahorju prihodnji teden povedal, da ne bo sprejel kandidature za izvolitev na mesto predsednika vlade. Janša je namreč še vedno zmagovalec volitev, če bo šel kot kandidat za mandatarja na glasovanje v DZ in ne bo izvoljen, pa bo postal poraženec. "On ne potrebuje poraza," je prepričan Zorko, ki razume, da si Janša trenutno pretirano ne prizadeva za sestavljanje koalicije.

"Navsezadnje je toliko strank jasno povedalo, da z njim ne gre v koalicijo, da je precej nesmiselno, da bi se boril za to," pravi Zorko, ki meni, da je Janša velik strateg in gre pri tem absolutno za njegovo taktiko.

NSi je ključna stranka

Pri pogajanjih o sestavljanju vladne koalicije pod taktirko predsednika LMŠ-ja Marjana Šarca Zorko dopušča dve možnosti. Na eni strani bi lahko šlo za taktiziranje, saj če bi Janša vendarle sprejel mandat in bil poražen, bi se ta koalicija ponudila kot odrešitelj. Vendar se zdi verjetneje, da peterica levosredinskih "preprosto ne pride skupaj z NSi-jem", ki je pri sestavljanju vladne koalicije po mnenju Zorka ključna stranka. Edini način, da levosredinske stranke sestavijo vlado, je ta, da popustijo NSi-ju in ji dajo nesorazmerno več glede na število glasov, ki jih je stranka dobila na volitvah. "To je edini način, da bodo prišli do vladanja," je prepričan Zorko.

Opozorila Novakove so resna

Težava pa je, ker se NSi ne zna odločiti, kaj bi bilo v tem trenutku zanje bolj in kaj manj tvegano. "Zanje je tvegano, kar koli naredijo," je prepričan Zorko, ki pa si ne upa napovedati, kako se bodo odločili, saj je očitno, da so pri tem vprašanju razdeljeni. "Če bi bili malo podjetnejši, bi ugotovili, da v tem svojem položaju lahko zelo veliko iztržijo," je poudaril.

Opozorila nekdanje predsednice NSi-ja Ljudmile Novak, da zna Janša svoje partnerje tudi uničevati, pa bi morali v tej stranki vzeti zelo resno, je prepričan Zorko. Novakova je namreč prevzela stranko, ki je izpadla iz parlamenta po tistem, ko je bila štiri leta del Janševe koalicije. "Ona ve, o čem govori, ko reče, da Janša v koaliciji uničuje stranke," je poudaril in dodal, da če se NSi odloči, da bo ostal v opoziciji, vlade zelo verjetno ne bo.

Morebitni koalicijski partner v tem primeru ostane le še Levica, za katero pa Zorko meni, da si ne želi vladati: "Ta stranka je tipična opozicijska stranka, odlično se znajde v opoziciji, lahko je glasna, lahko si izmišljuje predloge, ki so popolnoma neuresničljivi in jih nihče ne bo sprejel."

S takšnim ravnanjem Levica po njegovem mnenju pridobiva volivce, kar se je pokazalo tudi na zadnjih volitvah. "Zakaj bi to tvegali," se sprašuje Zorko, ki je prepričan, da bi Levica ob nestabilni mavrični vladi le še dograjevala svojo volilno bazo.

Najverjetnejši scenarij nove volitve?

Zato so nove volitve trenutno najverjetnejši scenarij. "Kako kmalu bodo, pa je odvisno od tega, kdo si volitev res želi," je dodal. Na njih bi po njegovem mnenju največ pridobila SDS in Levica, saj bi se lahko volivci, če se sredinskim strankam ne bo uspelo dogovoriti, pomaknili k skrajnostim na desni in na levi. "To tudi pojasni, zakaj se Janša in tudi Luka Mesec ne vznemirjata," je dejal Zorko.

Ob morebitnih novih volitvah je zelo veliko negotovosti pri vseh drugih strankah, pravi Zorko. Na njih bi po njegovih besedah verjetno največ izgubil LMŠ kot pretendent za vodenje vlade, ki mu ni uspelo. V precej slabšem položaju bi bil tudi SD zaradi svojega "koketiranja na eni strani z Levico, na drugi z zmerno sredino", meni.

G. C.