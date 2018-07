Pahor namerava za mandatarja predlagati Janšo. Šesterica strank verjame v uspeh pogajanj.

Šesterica strank nadaljuje pogajanja

6. julij 2018 ob 07:57,

zadnji poseg: 6. julij 2018 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je po drugem krogu posvetovanj o izboru kandidata za mandatarja z vodji poslanskih skupin LMŠ-ja, SD-ja, SMC-ja, NSi-ja in Levice sporočil, da namerava za mandatarja predlagati Janeza Janšo. Šarca bodo podprli v LMŠ, SD in SMC, Levica pa Šarca ne bo podprla.

Pahor namerava za mandatarja predlagati Janeza Janšo, a se bo pred tem še posvetoval s prvakom SDS-a. Predsednik republike je namreč po drugem krogu posvetovanj ugotovil, da nihče od morebitnih mandatarskih kandidatov ne uživa zadostne podpore za izvolitev. Pahor se bo sicer naslednji teden še posvetoval s predsednikom državnega zbora Matejem Toninom, ob koncu tedna pa se bo sestal še z Janšo in posvetoval o možnosti, da ga predlaga za mandatarja.

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec pa je po zadnjih usklajevanjih šestih strank dejal, da še nima potrebnih 46 glasov, pogovori pa se bodo nadaljevali. Podobno pa je potrdil tudi vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović, ki je po posvetu s Pahorjem dejal, da je predsednika obvestil o tem, da pogajanja še potekajo in še ni zagotovljenih 46 glasov. "Predsednika republike sem obvestil, da pogajanja še potekajo in da v LMŠ-ju podpiramo Marjana Šarca za mandatarja," je še dejal Golubović in dodal, da si v LMŠ-ju želijo izvolitev predsednika vlade z isto koalicijo, kot bo v vladi, ko bo zagotovljenih 46 glasov, bo tudi podano soglasje za kandidaturo Šarca.

Han: Vse stranke so imele možnost iti v vlado

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je po sestanku s Pahorjem dejal, da se je spremenilo le to, da so zdaj v SD-ju prepričani, da bodo podprli Šarca za mandatarja tudi zaradi poteka pogajanj. "Tako SD kot NSi in preostale štiri stranke uspešno in korak za korakom premagujemo ovire, ki so pred nami. Mislim, da lahko pride do parafiranja koalicijske pogodbe in lahko vse stranke pridejo pred svoje organe povedat, kaj so dosegle in česa ne, potem pa imamo čim prej vlado, ki bo reševala težave ljudi."

Na vprašanje glede iskrenosti sodelovanja NSi-ja v koaliciji je Han odgovoril, da misli, da Matej Tonin s pogajanji misli resno. Glede Levice pa je Han dejal, da so imele vse stranke možnost iti v vlado in da v politiki svoj program lahko uresničiš le, če greš v koalicijo. "Bom povedal v njihovem jeziku, če bi se partizani na tak način odločali, kako naprej, ne bi bili nikoli osvobojeni," je še dejal Han.

Zorčič: Glasu ni zagotovil le Brglez

Vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič je po pogovoru s Pahorjem podobno dejal, da bo SMC zagotovil devet glasov Marjanu Šarcu, kar pomeni glasove vseh poslancev, razen pred kratkim iz stranke izključenega Milana Brgleza. O koalicijskih pogajanjih šesterice strank je Zorčič dejal, da gre za skupino strank, ki lahko skupaj sodelujejo kljub programskim razlikam. "Pogajanja so še v začetni fazi, ampak glede na potek pogajanj verjamem, da obstaja možnost, da bo ta koalicija ustanovljena."



Na vprašanje o sodelovanju z Levico pa je Zorčič dejal, da ima občutek, da sami nočejo v koalicijo oziroma želijo ostati v opoziciji glede na nekatera stališča, ki so bila nesprejemljiva za vse stranke, kot je referendum o Natu. "So pa nekatera programska izhodišča Levice taka, da so blizu tudi nam, zato bi, če bi do sodelovanja prišlo, to sodelovanje bilo mogoče," je dejal Zorčič.

Vatovec: Očitno so se stranke že odločile za izključitev Levice

Vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec je po sestanku s Pahorjem poudaril, da so se z LMŠ-jem dogovorili, da jim bodo posredovali osnutek predvidenih ključnih ukrepov, na podlagi katerega bi se pogovarjali o morebitnem sodelovanju. "To se do danes ni zgodilo, kar kaže, da si ta združena sredina ne želi Levice v vladi." Vatovec je ob tem dejal, da je bilo že na samem začetku sestankov jasno, da si koalicija sprva petih, pozneje pa šestih strank Levice v koaliciji ne želi.

Zaradi odsotnosti pogovorov je Vatovec dejal, da Levica ne bo podprla Marjana Šarca. "Vlada, ki gre v času konjunkture v nižanje davkov, prodajo NLB-ja na zastavljen način in razgradnjo javnega sistema v zdravstvu, kaže na kompromise, ki ne bodo dobri za državljanke in državljane." Vatovec je ob tem dejal, da so v Levici jasno povedali, da si želijo pogovorov. "Lahko bi s pogovori z Marjanom Šarcem kot mandatarjem izpostavili, kaj so naše želje in naši projekti, a teh pogovorov ni bilo. Brez teh pogovorov se pa težko odločamo." V odgovor Hanu pa je izpostavil programsko točko SD-ja, ki govori o gradnji dobre družbe, in ob tem omenil naložbe, kot je bil Teš 6.

V nadaljevanju pogovorov šestih strank o koaliciji pod vodstvom LMŠ-ja bosta svoje predloge podala še SAB in DeSUS. Šarec računa, da bodo sklenili vsebinske pogovore, prihodnji teden pa prešli na kadrovski razrez.

Ljudmila Novak Janše ne bo podprla

Pahor je že napovedal, da bo, če se bo izkazalo, da jasnega stališča vodij poslanskih skupin tudi danes ne bo, kot kandidata za predsednika vlade predlagal relativnega zmagovalca volitev, predsednika SDS-a Janšo. Pri čemer je negotova podpora Janši tudi v NSi. Vodja poslanske skupine Jožef Horvat po sestanku s Pahorjem ni dajal izjav, je pa zato poslanka NSi Ljudmila Novak povedala, da Janše ne bo podprla.

Prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin je predsednik republike opravil na začetku tedna, a ni dobil jasnega stališča, kdo od morebitnih kandidatov za mandatarja bi lahko na glasovanju v DZ-ju dobil zadostno podporo. Tako predsednik SDS-a Janez Janša kot predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec namreč nimata zagotovljenih potrebnih 46 poslanskih glasov za izvolitev za predsednika vlade.

Pahor je napovedal še, da se bo pred posredovanjem predloga prepričal, da kandidat ne bo umaknil soglasja, kar se je tudi omenjalo kot možnost, pravna mnenja o tem, ali mora biti v prvem krogu iskanja mandatarja glasovanje v državnem zboru ali ne, pa so različna. Svoje odločitve Pahor danes še ne bo sporočil, predvidoma bo ta znana na začetku prihodnjega tedna. Za vložitev predloga za izvolitev mandatarja ima Pahor čas do 22. julija.

L. L.