Župani spornih območij na vladi, policija na arbitražo pripravljena

Za zdaj dve neznanki, pravi prvi mož policije Marjan Fank

27. junij 2017 ob 20:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Župani Pirana, Hotize, Razkrižja in Metlike so obiskali vlado, ki jih je seznanila, kaj lahko pričakujejo od nje po objavi arbitražne razsodbe. Na policiji pravijo, da so na odločitev pripravljeni.

Župan Metlike Darko Zevnik je za POP TV pojasnil, da so jim v četrtek obljubili tudi pomoč na terenu. "Takoj ko bo znano, se bodo oglasili pri nas in razložili ljudem razsodbo," je dejal. V občini Metlika živi po njegovih besedah v dveh spornih zaselkih ob meji okoli 40 ljudi.

.

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič pa je dejal, da tudi v primeru, če bo sodišče razsodilo o meji "v škodo" prebivalcev, da bo "Slovenija maksimalno pomagala, da bodo prebivalci imeli čim več pravic, tudi če bodo morali živeti na drugi strani meje," je dejal.

Policija je pripravljena

Slovenska policija pa je že nekaj časa pripravljena na skorajšnjo odločitev arbitražnega sodišča, je ob robu slovesnosti ob dnevu policije dejal generalni direktor policije Marjan Fank. Po besedah Fanka, sta za zdaj dve glavni neznanki, prva, kakšna bo sodba, in druga, kakšne bodo usmeritve vlade in drugih organov.

"Seveda smo za svoje področje pripravljeni že nekaj časa, bo pa vse odvisno od razvoja dogodkov. Nekako dopuščamo možnost, da bi lahko prihajalo do posameznih napetosti, ampak jaz iskreno upam, da bo prevladal zdrav razum, hladne glave in da se bomo izognili konfliktom in jih v primeru, da se pojavijo, tudi reševali na nek kultiviran način," je pojasnil.

Ministrica za notranje zadeve incidentov ne pričakuje.



Pol leta za uvedbo razsodbe

Arbitražno sodišče bo v četrtek objavilo dokončno odločitev o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško tako na kopnem kot na morju. Mejo mora določiti na podlagi pravil in načel mednarodnega prava, ob upoštevanju še pravičnosti in načelu dobrososedskih odnosov pa morajo določiti tudi stik oz. "junction" Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Odločba bo dokončna, brez možnosti pritožbe, državi pa naj bi ju implementirali v šestih mesecih. Slovenija zatrjuje, da bo odločbo sodišča spoštovala, ne glede na to, kakšna bo. Hrvaška pa na drugi strani napoveduje nasprotno in zatrjuje, da je iz arbitraže izstopila zaradi afere z nedovoljenimi pogovori med slovenskim arbitrom in agentko, ker da je s tem proces nepovratno kontaminiran. Arbitražno sodišče je lani te obtožbe že zavrnilo in zatrdilo, da kršitve niso bile tako hude, da ne bi moglo dokončati zadane naloge.

VIDEO Kaj naše gledalce zanima o arbitraži?

VIDEO Predarbitražno vzdušje na Hrvaškem

A. Č.