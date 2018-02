AZS podpisal pogodbe s 15 atletinjami in atleti

V vrhunski selekciji šest atletov

6. februar 2018 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Atletska zveza Slovenije (AZS) je podpisala pogodbe s 15 atletinjami in atleti za letošnjo sezono, katere vrhunca sta svetovno dvoransko prvenstvo v Birminghamu na začetku marca in evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu.

V vrhunski selekciji je šesterica, v internacionalni pa je devet tekmovalcev. V najvišji, vrhunski selekciji so Luka Janežič (Kladivar, 400 m), Anita Horvat (Mass, 400 m), Martina Ratej (Kladivar, kopje), Agata Zupin (Kamnik, 400 m ovire), Tina Šutej (Kladivar, palica) in Maruša Černjul (Kladivar, višina).

Janežič in Horvatova sta zimsko sezono odprla s slovenskima rekordoma na 400 m in zanesljivo potrdila normi za dvoranski SP, že v četrtek pa bosta nastopila na tekmi svetovnega dvoranskega izziva Mednarodne atletske zveze v Madridu. Po uvodnem mitingu v Nemčiji je Horvatova s sedmimi točkami skupno druga, prva je Švicarka Lea Sprunger (10), pri moških 400 m v tej sezoni ne šteje v skupni vrstni red.

Janežič: Smo na pravi poti

"Trener Rok Predanič je pričakoval take izide, sam malo slabšega. Toda vrhunsko sem začel, lažje bo nadaljevati, kar pomeni, da smo na pravi poti in lahko mirno nadaljujem sezono. V Madridu bo že vrhunska konkurenca. Do SP-ja si moram nabrati še nekaj izkušenj. Res je, da bi me letošnji čas visoko popeljal na prejšnjem SP-ju pred dvema letoma v Portlandu, toda lestvice ne povedo veliko, počakati moram na naslednji tekmi v španski prestolnici in Torunu na Poljskem. Dejstvo pa je, da me to pelje visoko, čas je vrhunski, med najboljšimi na svetu. Do SP-ja pa je še nekaj časa in zdaj še ne bi česa posebnega napovedoval," je povedal Janežič.

Horvatova: Nisem pričakovala državnega rekorda

"Vedela sem, da bom napredovala glede na lansko sezono, a da bo tako dobro, tega pa ne. Že na prvi tekmi sem dosegla državni rekord, tega nisem pričakovala. Upam, da bom dobila čim več nastopov v svetovni dvoranski turneji IAAF-a in se skupno uvrstila čim višje. Pred naslednjim nastopom v Madridu težko napovedujem, kaj lahko tam dosežem, toda cilji so visoki," pa je dejala Horvatova, tudi varovanka trenerja Predaniča.

Poleg šestih članov vrhunske selekcije je v naslednji, internacionalni devet članov, sestavljajo jo Veronika Domjan (Ptuj, disk), Maja Mihalinec (Velenje, 100 in 200 m), Maruša Mišmaš (Mass, 3.000 m zapreke), Barbara Špiler (Brežice, kladivo), Rok Puhar (Triglav, maraton), Jan Petrač (Mass, 800 m), Nejc Pleško (Olimpija, kladivo), Robert Renner (Kladivar, palica) in Žan Rudolf (Mass, 800 m).

V vrhunski selekciji tekmovalcem po 9.000 evrov, v internacionalni 4.500

Za uvrstitev v vrhunsko selekcijo je potrebna norma A za olimpijske igre in svetovno prvenstvo, medalja na evropskem prvenstvu, uvrstitev do 32. mesta na lestvici Mednarodne atletske zveze ali rezultat, vreden več kot 1.150 točk po mednarodnih tablicah. Za internacionalno selekcijo je pogoj norma za EP. V vrhunski selekciji tekmovalci dobijo po 9.000 evrov razen Martine Ratej, ki bo letos prejela 11.000, v internacionalni pa vsi dobijo enako, po 4.500 evrov, brez dodatkov za nastope v finalih velikih tekmovanj, kar znaša 2.000 evrov. Poleg atletov bodo denarne nagrade s pogodbo dobili tudi njihovi trenerji, in sicer 33 odstotkov višine zneska, ki ga dobi tekmovalec.

Manjkala Maruša Černjul in Nejc Pleško

Na podpisu pogodb sta manjkala le Maruša Černjul, ki je na študiju v ZDA, in Nejc Pleško, ki je skupaj s trenerjem in predsednikom strokovnega sveta Vladimirjem Kevom na pripravah v Braziliji. "To je lep uvod v pomembno sezono. Vesel sem, da bomo podpisali pogodbe z najuspešnejšimi atleti in njihovimi trenerji, sredstva bodo omogočili kar najbolj nemotene priprave za doseganje vrhunskih izidov. Zveza bo podprla kar 122 posameznikov, skoraj 60.000 evrov pa bomo namenili za najboljše. Za programe bomo odšteli 245.000 evrov, za priprave bo na voljo 185.000, za tekmovanja pa več kot 100.000 evrov," je pojasnil predsednik AZS-ja Roman Dobnikar.

Oblikovana mlada selekcija do 23 let

Po besedah Dobnikarja pa si zveza želi, da bi imela tudi v prihodnje tekmovalce za vrhunske izide na največjih tekmovanjih, zato so oblikovali tudi osemnajstčlansko vrhunsko mlado selekcijo do 23 let, v kateri so Nika Glojnarič (100 m ovire), Tami Ščančar (100 m, 200 m), Iza Obal (100 m, 200 m) Maja Bedrač (daljina), Eva Pepelnak (troskok), Lara Omerzu (višina), Neja Filipič (daljina), Eva Mustar (troskok), Lara Zupanc (palica), Karin Gošek (2.000 m zapreke), Lara Krnc (mnogoboj), Gregor Grahovac (400 m), Filip Jakob Demšar (110 m ovire), Mitja Kordež (100 m, 200 m), Rok Renner (daljina), Kristijan Čeh (disk), Nace Pleško in Blaž Zupančič (oba krogla). V zadnjem, četrtem, razredu so člani nacionalne panožne ekipe, ki jih je skoraj 100.

A. V.