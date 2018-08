Horvatova brez finala na 400 m, Guliyev blizu evropskega rekorda

Slovenska rekorderka v teku na 400 metrov Anita Horvat se ni uvrstila v finale evropskega prvenstva v Berlinu. V drugi skupini polfinala je zasedla četrto mesto, skupno pa 14. čas (51,89).

V finale sta vodili prvi dve mesti iz vsake izmed treh skupin in še dve mesti po času. Najhitrejši čas je dosegla Britanka Laviai Nielsen (51,21), za finale pa je bilo dovolj 51,50. Do zdaj je bila Horvatova v karieri hitrejša le enkrat, z 51,22 je 20. julija letos v Monaku izboljšala svoj prejšnji državni rekord (51,94).

"Mešane občutke imam po tekmi. Zadovoljna sem, ker sem lahko hitro začela in do zadnje ravnine smo bile tekmovalke zelo poravnane. Če mi tam ne bi zmanjkalo moči, bi bilo na koncu čisto drugače. Toda dosegla sem drugi čas kariere, zato se ne morem posebej pritoževati. A želela sem si uvrstitve v finale, kar je bil cilj za ta EP," je poudarila Horvatova, ki je bila med dvanajsterico po najboljših dosežkih sezone in ji ni bilo treba nastopiti v prvem krogu.

Mekhissi osvojil peti naslov evropskega prvaka

Mahiedine Mekhissi Benabbad je osvojil peto zlato na petem evropskem prvenstvu zapored. Najboljši je bil v teku na 3.000 m z zaprekami (8:31,66). 33-letni Francoz je zlato odličje osvojil v tej disciplini že v letih 2010, 2012 in 2016, leta 2014 v Zürichu pa je slavil na 1.500 m, potem ko je bil po zanesljivi zmagi na zaprekah diskvalificiran zaradi slačenja majice v ciljni ravnini. Srebro je osvojil Španec Fernando Carro (8:34,16), tretji pa je bil Italijan Yohanes Chiappinelli (8:35,81).

Warholm s silovitim finišem ugnal Copella

Karsten Warholm je zmagal v teku na 400 m z ovirami z osebnim rekordom (47,64), v petek pa bo ob slovenskem rekorderju Luki Janežiču tekel še v finalu na tej razdalji brez ovir. Norvežan je naslovu svetovnega prvaka, ki si ga je priboril lani v Londonu, dodal še evropsko krono, v boju za zlato pa je ugnal branilca naslova Yasmanija Copella, ki ga je prehitel na zadnji oviri. Turek je tudi tekel najhitreje v karieri (47,81), bron je pripadel Ircu Thomasu Barru (48,31).

Guliyev za štiri stotinke zgrešil evropski rekord

Svetovnemu naslovu je evropskega dodal tudi Ramil Guliyev v teku na 200 metrov (19,76). 28-letni Turek je le za štiri stotinke zgrešil evropski rekord legendarnega Italijana Pietra Mennee iz leta 1979. Srebro je osvojil Britanec Nethaneel Mitchell-Blake, bron pa Švicar Alex Wilson; oba sta tekla 20,04, po fotofinišu pa je s šestimi tisočinkami prednosti drugo mesto osvojil Britanec.

Dvojna nemška zmaga v metu kopja

Nemci so imeli visoka pričakovanja v metu kopja. Olimpijski zmagovalec Thomas Röhler je z 89,47 metra za slaba dva metra ugnal rojaka Andreasa Hofmanna (87,60 m). Bron je osvojil Estonec Magnus Kirt (85,96 m). Razočaral je favorit Johannes Vetter, ki je zasedel šele peto mesto (83,27 m).

Ob koncu večera sta za dve nemški medalji na visokih ovirah poskrbeli Pamela Dutkiewicz (12,72) in Cindy Roleder (12,77), ki sta se zvrstili za Elviro Herman. Belorusinja je malce presenetljivo osvojila zlato na 100 m z ovirami z 12,67.

V skoku s palico je naslov pripadel aktualni olimpijski zmagovalki Ekaterini Stefanidi s 4,85 m, druga je bila prav tako Grkinja Nikoleta Kiriakopoulou (4,80 m), tretja pa Britanka Holly Bradshaw (4,75 m).

Četrtkove končne odločitve: 200 m (M): 1. R. GULIYEV TUR 19,76 2. N. MITCHELL BLAKE VB 20,04 3. A. WILSON ŠVI 20,04 400 m ovire (M): 1. K. WARHOLM NOR 47,64 2. Y. COPELLO TUR 47,81 3. T. BARR IRS 48,31 3.000 m zapreke (M): 1. M. MEKHISSI BENABBAD FRA 8:31,66 2. F. CARRO ŠPA 8:34,16 3. Y. CHIAPPINELLI ITA 8:35,81 Disk (M): 1. T. RÖHLER NEM 89,47 2. A. HOFMANN NEM 87,60 3. M. KIRT EST 85,96 Palica (Ž): 1. E. STEFANIDI GRČ 4,85 2. N. KIRIAKOPOLU GRČ 4,80 3. H. BRADSHAW VB 4,75

100 m ovire (Ž): 1. E. HERMAN BLR 12,67 2. P. DUTKIEWICZ NEM 12,72 3. C. ROLEDER NEM 12,77

