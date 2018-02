Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 19-letna Agata Zupin je velik up slovenske atletike. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Horvatova potrdila normo, Zupinova se ji je približala

Pri moških slavil Alen Nuhanović

3. februar 2018 ob 18:05,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Anita Horvat je na dvoranskem atletskem mitingu svetovnega izziva v Karlsruheju v teku na 400 m dosegla drugi čas.

Z 52,58 sekunde se je približala svojemu državnemu rekordu (52,24) in ponovno potrdila normo (53,15) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu.

Agata Zupin je na mitingu v Ljubljani prepričljivo slavila v teku na 60 m in se s 7,43 sekunde z osebnim rekordom približala normi (7,30) za dvoransko prvenstvo marca v Birminghamu. Druga je bila Tina Zalokar (Krka, 7,84).

Med atleti je na 60 m pod sedmimi sekundami v kvalifikacijah tekel le Enej Vrhunec (6,98), vendar ni nastopil v finalu. Tam je bil prvi Alen Nuhanović (7,03).

"7,56 sem tekla v kvalifikacijah, 7,43 pa nato v finalu. Zelo sem vesela osebnega rekorda in napredka v tej zimi," je dejala Zupinova.

Lani je v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP-ju do 20 let in se v tej disciplini uvrstila v polfinale članskega SP-ja (21. mesto).

