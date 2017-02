Janežič prvi slovenski adut v Beogradu

Robert Renner na čakalni listi

V Beogradu bo med 3. in 5. marcem evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, na katerem bo nastopilo pet slovenskih atletov.

Največ se pričakuje od edinega atleti med njimi, Luke Janežiča (Kladivar Celje), slovenskega rekorderja na 400 m. V ekipi so še štiri atletinje. Tina Šutej (Mass Ljubljana) bo nastopila v skoku s palico, Petra Koren (Kronos) v troskoku, Maruša Černjul (Kladivar) v skoku v višino, Anita Horvat (Mass) pa v teku na 400 m.

Na čakalni listi v primeru odpovedi je slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner, Neja Filipič (Kronos Ljubljana) pa v skoku v daljino v zimski sezoni ni potrdila norme (6,40 m), ki jo je sicer dosegla že lani.

Janežič je bil na zadnji tekmi pred EP-jem 18. februarja na močnem dvoranskem atletskem mitingu v Birminghamu tretji. Tekel je 46,38 sekunde in le za šest stotink zaostal za svojim državnim rekordom (46,32), ki ga je dosegel 12. februarja lani v Linzu. Zaostal je le za Čehom Pavlom Maslakom (45,89), dvakratnim zaporednim svetovnim in evropskim dvoranskim prvakom, in Luguelinom Santosom iz Dominikanske republike (46,16), srebrnim na olimpijskih igrah 2012 v Londonu in bronastim na SP-ju leta 2013 v Moskvi. Janežič je predtem 10. februarja slavil v Linzu (46,35), prvič je bil v Düsseldorfu v Nemčiji tretji (46,47), tudi tedaj je zmagal Maslak (46,00), sezono pa je začel 21. januarja na Dunaju, kjer je slavil s 46,79 sekunde.

Janežič: Dobro sem pripravljen

"V tej sezoni imam stabilno formo, sem samozavesten, ker sem veliko tekem opravil, dosegel dobre izide in uvrstitve. Sem tudi zmagal, kar je zelo dobro za samozavest. Sezona je zelo dobra, manjka še pika na i, državni rekord, ki ga lahko dosežem. Bil sem tudi blizu Maslaku, ki je favorit za zmago, in to je lepa popotnica pred EP-jem. V finalu velike tekme sem že tekel in zato so cilji zelo visoki. Cilj je finale, kjer pa je sicer vse mogoče, lahko bom prvi ali pa zadnji. Dobro sem pripravljen in upam, da bom to dokazal tudi v Beogradu," je pojasnil Janežič.

Šutejeva in Černjulova balkanski prvakinji

Na EP-ju je del reprezentance v srbsko prestolnico odpotoval z vlakom, ker so Slovenske železnice postale novi sponzor Atletske zveze Slovenije, del ekipe pa je ostal v Beogradu, kjer je bilo v soboto balkansko prvenstvo. Tam sta naslova prvakinje osvojili Tina Šutej in Maruša Černjul. Prva je preskočila 4,45 m, druga pa 1,86 metra. Petra Koren je bila peta (13,38 m), 18. februarja na državnem dvoranskem prvenstvu v Celju pa je zmagala s 13,56 m. Dvajsetletna Anita Horvat je 11. februarja na Dunaju zmagala in s časom 53,27 sekunde krepko tekla pod mednarodno normo EP (54,00). Neja Filipič je sicer z osebnim dvoranskim rekordom zasedla četrto mesto (6,30 m), vendar ji je deset centimetrov manjkalo, da bi se uvrstila med potnike za EP.

Dokl: Renner bi si zaslužil nastop

"Zelo bom vesel, če bodo atleti dosegli osebne rekorde, kar mora biti tudi cilj. Če bo temu sledila še dobra uvrstitev, bo toliko bolje. Renner je še na čakalni listi, Evropska atletska zveza namreč še ni naredila dokončne lestvice. Upamo, da se bo lahko dokazal, ker je zelo dobro nastopil v soboto na balkanskem prvenstvu v Beogradu in bi si zaslužil nastop," je dejal direktor AZS-ja Dejan Dokl. Renner, lani bronast na evropskem prvenstvu, je na balkanskem prvenstvu zasedel četrto mesto in dosegel svoj najboljši izid sezone (5,51 m) ter le za 11 centimetrov zaostal za svojim slovenskim dvoranskim rekordom.

