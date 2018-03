Lasickenejeva in Lisenko svetovna prvaka v skoku v višino

Genzebe Dibaba najboljša na 3.000 metrov

1. marec 2018 ob 22:12

Birmingham - MMC RTV SLO, STA

Na 17. dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Birminghamu so podelili prve tri komplete medalj. Naslove so osvojili v skoku v višino Rusa Danil Lisenko (2,36 m) in Marija Lasickene (2,01 m), na 3.000 m pa Etiopijka Genzebe Dibaba (8:45,05).

26-letna Lasickenejeva je letos edina na svetu pred SP-jem preskočila dva metra, kar 2,04 m so ji namerili konec januarja v Volgogradu, in je upravičila vlogo favoritinje med 13 tekmovalkami. Četrto zlato člansko odličje na velikih tekmah si je priborila zanesljivo z edinim skokom na tekmi prek magične dvometrske oznake.

V prvih poskusih je preskočila 1,84, 1,89, 1,93 in 1,96, ko so odpadle vse preostale tekmice, na 2,01 m je bila uspešna drugič, 2,07 m pa je bilo tokrat prevelika prepreka. Druga je bila Američanka Vashti Cunningham, z 1,93 m v drugem poskusu, kar je uspelo še dvema tekmovalkama. Bron je šel okrog vratu Italijanki Alessie Trost.

Lisenko presenetil Baršima

Med enajsterico v skoku v višino je bil prvi favorit Mutaz Esa Baršim, lastnik izida sezone na svetu. Lani je v Londonu postal svetovni prvak na prostem, tokrat pa mu ni uspelo ponoviti dvoranskega zlata iz poljskega Sopota 2014. V lanski sezoni nepremagani 26-letnik je pred dvema letoma olimpijski bron iz leta 2012 na OI v Riu de Janeiru pretopil v srebro. Tega je osvojil tudi tokrat. Najprej je vse višine, 2,20, 2,25, 2,29 in 2,33 m, zmogel v prvih poskusih, na 2,36 m pa je letvico trikrat podrl.

Tudi šele 20-letni Lisenko je bil brez poprave na prvih štirih višinah, na peti pa je za razliko od Katarca letvico prešel v tretjem poskusu in sam ostal v tekmovanju na 2,38 m, kjer pa ni skakal. Slavil je svojo prvo zlato medaljo na velikih tekmovanjih. Lani ga je v Londonu na SP-ju premagal le Barshim. Bron je osvojil Mateusz Przybylko iz Nemčije, ki je 2,29 m preskočil v drugem skoku, četrtouvrščeni Američan Erik Kynard pa v tretjem.

Veliko presenečenje dneva je pripravil Lisenko, ki je po slavju dejal: "To je moj najpomembnejši dosežek dozdajšnje kariere. V Londonu je bilo lani na SP-ju tesno, tu pa sem vendarle premagal vse te fante. Svojih čustev, ki so zdaj tako močna, ne morem niti opisati. Neverjetno, kaj mi je uspelo. Pošteno povedano, zlata nisem pričakoval. Toda v vsakem poskusu sem dal od sebe vse, kar je bilo mogoče. In uspel. To je res lepa popotnica za poletno sezono."

Dibaba dopolnila zlato zbirko

27-letna Dibaba je četrtič zapored osvojila zlato na dvoranskih SP-jih. Svetovna rekorderka je začela najvišja mesta zbirati leta 2012 v Carigradu na 1.500 m, nato pa je na 3.000 m slavila trikrat v nizu. Dobre pol sekunde je tokrat zaostala Sifan Hassan iz Nizozemske (8:45,68), blizu pa jima je bila tudi Laura Muir za prve zmagovalne stopničke gostiteljice prvenstva (8:45,78).

Arena Birmingham je bila napol prazna. Ljubitelji kraljice športov so videli skupaj le 38 športnic in športnikov, med hkratnim začetkom skoka v višino in edino tekaško tekmo uvodnega dneva pa je bilo uro in pol razlike. Tako število atletov so terjale visoke norme za nastop Mednarodne atletske zveze, saj so bile v vseh treh disciplinah neposredno le končne odločitve in ni bilo kvalifikacij, običajno tridnevno tekmovanje pa je IAAF tokrat podaljšal na štiri.

Horvatova in Janežič začenjata v petek

Luka Janežič je osmi po izidih sezone med prijavljenimi na 400 metrov. Anita Horvat, ki bo v kvalifikacijah na 400 m nastopila v petek ob 13.31 po slovenskem času, pa dvanajstega. Janežič bo začel ob 12.27. V petek bodo zvečer pripravili tudi polfinale, ob 21.32 za ženske in ob 22.06 za moške. Finalni tekmi bosta v soboto ob 21.05 za atletinje in ob 22.20 za atlete.

Od petka do nedelje si boste lahko atletsko dogajanje iz Birminghama ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju. V petek se bo prenos začel ob 19. uri.

Končne odločitve 1. dne, Višina (M): 1. D. LISENKO RUS 2,36 2. M. E. BARŠIM KAT 2,33 3. M. PRZYBYLKO NEM 2,29 3000 m (Ž): 1. G. DIBABA ETI 8:45,05 2. S. HASSAN NIZ 8:45,68 3. L. MUIR VB 8:45,78 Višina (Ž): 1. M. LASICKENE RUS 2,01 2. V. CUNNINGHAM ZDA 1,93 3. A. TROST ITA 1,93

A. G.