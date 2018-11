Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Dodaj v

Aleksander Čeferin

20. november 2018 ob 18:17

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Ni mi najbolj pri srcu to, da je Slovenija padla v nižjo ligo.

Vedno smo imeli pritožbe velikih držav, da ne igrajo dovolj medsebojnih tekem in vedno smo imeli pritožbe malih držav, da težko zmagajo, ker igrajo proti velikim. Zdaj imamo zanimivo obliko tekmovanja, ki je hkrati tudi pot do uvrstitve na evropsko prvenstvo, kar je še posebej pomembno za moštva v ligi D, ki v preteklosti niso imele pravih možnosti kvalificiranja.

Vem, da so nekatere večje reprezentance razočarane, ker so tako kot Slovenija izpadle v nižji rang, vendar je to del športa, zaradi česar je ta tudi tako zanimiv.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je izrazil zadovoljstvo s potekom skupinskega dela Lige narodov, ki je po njegovem presegel pričakovanja. Nekoliko manj zadovoljen je z dejstvom, da je Slovenija zdrsnila v nižji rang tekmovanja.