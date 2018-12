Uefa je pod Čeferinovim vodstvom v Dublinu blagoslovila ustanovitev tretjega evropskega klubskega tekmovanja, ki bo štartalo poleti 2021. Ne bo šlo za obuditev starega Pokala pokalnih zmagovalcev, temveč bolj za drugo Evropsko ligo, s čimer bi jeseni v Evropi igralo več klubov iz srednjih in manjših članic Uefe, tudi Slovenije. Foto: AP Dodaj v

Aleksander Čeferin

O ustanovitvi tretjega evropskega klubskega tekmovanja

2. december 2018 ob 22:18

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Novo klubsko tekmovanje Uefe bo še bolj vključujoče. Za več klubov bo več tekem, zastopanih bo več nogometnih zvez. Do tekmovanja smo prišli skupaj z odprtim dialogom z Evropskim združenjem klubov.

Bile so zahteve vseh klubov, da si povečajo možnosti sodelovanja v evropskih tekmovanjih. Do tega smo prišli s strateškim pristopom in v skladu s cilji Uefe.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin, potem ko je izvršni odbor v Dublinu potrdil ustanovitev tretjega klubskega evropskega tekmovanja, ki bo premiero doživelo v sezoni 2021/22.

Kot je v sporočilu za javnost zapisala Uefa, bo v novem tekmovanju sodelovalo 32 ekip, ki bodo igrale po vzoru Lige prvakov in Evropske lige. V novem tekmovanju, katerega delovno ime je Evropska liga 2 bo vse skupaj 141 tekem v 15 tednih. Zmagovalec nove lige bo dobil mesto v Ligi prvakov v naslednji sezoni.

Tekme novega tekmovanja bodo na sporedu v četrtek, tako kot Evropska liga. Novost bo, da bo nekaj tekem na sporedu že ob 16.30. Termin Lige prvakov ostaja torek in sreda. V tretjerazrednem klubskem tekmovanju na stari celini bo zastopanih vsaj 34 držav, doslej je imelo zagotovljeno mesto v skupinskem delu evropskih držav 26 držav. Vse države članice bodo lahko sodelovale, je še pojasnila Uefa, ki bo v prihodnje še predstavila dodatne podrobnosti.

Vir: STA.